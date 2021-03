5 tendances planchers qu’on verra partout cette année!

Les revêtements de sol ne sont pas qu’un plancher, ils donnent le ton à la pièce en entier. Il vaut donc mieux se tourner vers des experts comme ceux de chez Lanctôt Couvre-Sol Design pour faire le bon choix.

Question de semer l’inspiration et l’envie de tout changer, voici les plus beaux planchers que vous verrez partout en 2021 !

1. Le plancher de bois pâle

Cette année est marquée par la glorification des matières plus naturelles. Les tendances pour le plancher de bois, qu’il soit franc ou d’ingénierie, n’y échappent pas. Ils sont plus discrets, mais tout aussi magnifiques.

On les retrouve en teintes pâles comme le chêne blanc, de couleur naturelle ou miel.

Le bois à effet blanchi est aussi très présent, car il amène beaucoup de douceur et de convivialité à une pièce.

2. Le fini mat

Quant au fini, la tendance est au vernis mat plutôt qu’au lustré. Ce type de lustre permet un niveau plus élevé d'absorption de la lumière limitant ainsi les reflets et la brillance. Digne des plus belles photos Instagram, ce fini apportera un effet plus feutré à la pièce.

3. La céramique à effet béton

Les modèles audacieux de céramique se multiplient.

Il y a les céramiques à effet de bois, posées en chevron, qui donnent un style majestueux à n’importe quelle pièce.

Les céramiques à effet béton produisent un look épuré réussi, notamment parce qu’elles sont rectifiées – c’est-à-dire que leurs côtés ont été taillés afin d’offrir un aspect rectiligne parfait. Posées avec des joints très étroits, ces céramiques donnent l’impression d’un plancher infini.

4. Les couleurs dynamiques

Les couleurs dynamiques comme l’orange brûlée et le bleu glacial sont aussi partout.

On retrouve également les imitations de matériaux nobles aux allures de marbre, de bois ou de terrazzo qui ajoutent une touche de luxe même aux plus petites pièces.

5. Les tuiles grand format

Quant aux dimensions, les tuiles grands formats continuent de se démarquer dans tous les types de décors, de modernes à rustiques, en passant par boho. De taille plus imposante et avec beaucoup moins de joints, elles laissent toute la place au motif.

