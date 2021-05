Voici 5 trucs pour redonner de la vie à votre terrasse

Avec le beau temps qui se pointe le bout du nez, on a pensé vous faciliter la vie en vous proposant un max d’inspiration dans la réalisation de vos projets extérieurs, plus précisément dans l’aménagement de votre terrasse.

Et comme nous allons probablement passer encore beaucoup de temps chacun chez soi au cours des prochains mois, notre terrasse sera l’endroit de prédilection pour travailler dehors durant le jour, lire un roman en mode détente ou tout simplement, pour prendre l’apéro en fin de journée afin de contempler le coucher du soleil.

Que vous soyez habile de vos mains ou pas du tout, il est possible de concrétiser vos idées d’aménagement qui vous trottent dans la tête en consultant des blogues rénos ou en demandant conseil à des experts en la matière, comme aux membres de l’équipe dynamique de chez Patrick Morin. Ils se feront un plaisir de vous conseiller et vous guider à chacune des étapes menant à la réalisation de votre terrasse, et ce, sans vous ruiner. Voici par où commencer !



1. Définissez le style de votre terrasse

Qu’il soit flamboyant ou discret, coloré ou neutre, chargé ou épuré, le style de votre terrasse doit correspondre à vos goûts personnels tout en étant intemporel, si vous ne voulez pas vous en lasser trop rapidement.

C’est pourquoi il est primordial de définir vos attentes quant au look que vous voulez donner à cet espace extérieur plus en vogue que jamais : souhaitez-vous y intégrer un coin repas, une aire de détente, de l’espace de rangement, une cuisine d’extérieur? Vaut mieux trouver réponse à toutes ces questions avant de vous lancer dans les travaux!



2. Prenez bien soin de choisir vos matériaux

De multiples options de matériaux s’offrent à vous : qu’il s’agisse du cèdre qui combat naturellement la moisissure et la pourriture, du bois traité sous pression qui supporte la pluie, la grêle et le soleil ou encore, du platelage composite qui résiste à l’usure et à la dégradation. Choisissez les matériaux qui conviennent le mieux à votre situation ainsi qu’au temps que vous souhaitez accorder à son entretien.



3. Teignez votre terrasse pour lui donner une seconde vie

Pour teindre un revêtement de bois, il est important de bien préparer la surface, de choisir le bon produit et, surtout, de l’appliquer de la bonne façon. Aussi, n’oubliez pas de vous assurer que les conditions météorologiques sont favorables!



4. Misez sur l’entretien à long terme

Pour éviter les mauvaises surprises, comme la détérioration prématurée, il faut absolument suivre les étapes préalables à la réalisation de votre projet. Référez-vous aux bons conseils de professionnels comme Patrick Morin pour l’entretien de votre terrasse. Ils pourront vous expliquer en détail la marche à suivre.



5. Choisissez le mobilier avec minutie

Selon l’espace disponible, pensez confort en vous procurant différents types de mobilier : hamac, chaise longue, table, fauteuil, balançoire, barbecue, etc. Pour ajouter un maximum de vitalité à votre terrasse, intégrez une variété de plantes et de fleurs colorées.

Côté déco, tout est permis pour donner un effet wow à votre terrasse : coussins, jetés, tapis, parasol, bougies et luminaires donneront une atmosphère des plus chaleureuses!



