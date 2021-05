Maison intelligente: le petit guide du débutant pour mieux s’y retrouver

Vous n’avez pas besoin d’avoir gagné à la loterie ou bien d'être un «geek» chevronné pour avoir une maison intelligente.

En fait, tout ce dont vous avez besoin, c’est d’une volonté de poser des gestes concrets pour aider la planète — et d'un téléphone intelligent, bien entendu.

Pour le reste, vous pouvez vous fier aux professionnels en matière d’énergie intelligente de la nouvelle filiale d’Hydro-Québec, Hilo.

L’entreprise vous permet de maximiser vos économies d’énergie dans toute votre maison grâce à un service accessible et avantageux, en plus d'offrir des récompenses en argent et un accompagnement pas à pas. Promis, même les moins «technos» de ce monde peuvent facilement s’y retrouver.

Pour rendre votre maison intelligente, voici les étapes à suivre:

1. Profitez de l'installation gratuite des appareils connectés

Pour vivre dans le merveilleux monde de la maison intelligente, il vous faut des appareils connectés comme des thermostats, des interrupteurs et des prises intelligentes pour augmenter le confort en automatisant les tâches. Pour y arriver, la filiale québécoise offre l’installation gratuite grâce à l'engagement de trois ans à participer aux défis Hilo.

2. Programmez l’application, puis créez des scènes et des programmes

Pas besoin de faire appel à votre ami programmeur ou de passer des soirées à visionner des tutoriels sur YouTube pour comprendre comment fonctionnent vos appareils connectés. L'interface intuitive de l'application mobile Hilo permet de le faire facilement!

C’est là justement que le fun commence, car avec l’application, vous pouvez gérer vos objets connectés et créer des scènes ou des programmes selon votre mode de vie et vos besoins. Par exemple, vous pouvez programmer vos thermostats afin de faire baisser la température le jour lorsque vous êtes au bureau et de la remonter quelque temps avant votre retour à la maison.

3. Économisez sur votre facture d’électricité

Les scènes que vous créez en fonction de votre mode de vie et de vos besoins auront un impact direct sur votre consommation d’énergie. En utilisant les appareils Hilo chaque jour, vous ferez baisser jusqu'à 15 % votre consommation.

4. Recevez des récompenses monétaires

En plus des économies d’énergie, Hilo offre des récompenses en argent et propose jusqu'à 30 défis par hiver. Pour les obtenir, vous devez réduire votre consommation d’énergie durant la saison hivernale pendant les périodes de pointe, soit le matin et le soir.

À la fin du défi, vous pouvez voir sur l’application quelle a été votre consommation énergétique pendant la période et le montant estimé de votre récompense. Pour plus de détails sur les défis et l'explication des modes de participation, cliquez ici.

5. Participez à un effort collectif en diminuant votre consommation d’énergie

Au-delà des récompenses monétaires et des économies sur votre facture d’électricité, la maison intelligente vous permet de participer à un effort de groupe pour rendre notre consommation plus responsable. Ce virage technologique est nécessaire en 2021, car chaque personne ne devrait consommer que l'énergie dont elle a besoin.

De plus, la puissance qui est libérée par les appareils d'Hilo permettra de diminuer nos besoins en approvisionnements futurs à partir de 2026-2027. Hilo nous permet d’exporter davantage d'électricité et d'en limiter l’importation depuis les marchés voisins pendant les pointes hivernales et d’éviter ainsi des coûts et des émissions de GES.

Puis, tant qu’à mettre beaucoup de temps et d’énergie dans la décoration de votre propriété pour qu'elle soit confortable et à votre image, pensez à faire la transition vers la maison intelligente également. Qui sait, l’argent que vous économiserez sur votre facture d’électricité pourrait servir à vous acheter un énième vase à fleurs tendance!

Si vous êtes prêts à vous lancer dans l’univers de la maison intelligente, Hilo offre actuellement trois ensembles avantageux que vous pouvez choisir selon les besoins de votre maison. Consultez le site d'Hilo pour connaître les différentes offres.