5 trucs pour bien planifier votre déménagement

Un déménagement, même s’il est bien orchestré, c’est souvent déstabilisant. Question de vous éviter du stress inutile et/ou de mauvaises surprises, nous vous avons préparé une liste d’éléments à ne pas oublier d’inclure dans votre planification. De rien!

Qu’il s’agisse de votre premier déménagement ou de votre cinquième, si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour qu’il se déroule sans aucun souci, il importe de bien planifier chacune de ces étapes. Heureusement, des ressources existent pour vous faciliter la tâche, comme le fournisseur Internet Fizz.

Voici donc 5 trucs pour vous aider à planifier tout en douceur votre déménagement.

1. Bien choisir votre déménageur ou louer un camion de déménagement

Pexels // Artem Podrez

Si vous souhaitez un service clé en main, quelques mois avant le jour J, il est important de réserver les services d’une compagnie de déménagement digne de confiance. Comme l’été est une période très occupée pour les entreprises de cette industrie, mieux vaut prévoir le coup en amont.

D’un autre côté, si vous avez envie de gérer vous-même votre déménagement pour sauver des sous, il vous faudra certainement quelques paires de bras (vous remercierez vos BFFs plus tard!) et un camion de déménagement. Voyez-le comme votre entraînement extra de la semaine!

2. Ne pas oublier de signaler votre changement d’adresse

Si vous ne voulez pas rater un numéro de votre magazine Cool!, il est très important de vous assurer de faire votre changement d’adresse un à deux mois à l’avance.

N’oubliez pas votre permis de conduire, votre carte d’assurance maladie, vos comptes en banque, votre assurance habitation, Hydro-Québec, votre fournisseur de services mobiles et d’Internet résidentiel, etc.

Rayez rapidement cette tâche de votre liste pour avoir la tête libre, mais surtout pour éviter de le faire lorsque vous serez enseveli sous les cartons de déménagement.

3. Magasiner de nouveaux forfaits

Parlant d’Internet, pourquoi ne pas magasiner un nouveau forfait pour en trouver un plus avantageux?

Par exemple, en optant pour un forfait internet Fizz, vous pourriez sauver du temps et de l’argent grâce à son service 100 % en ligne – nul besoin de faire la file ni d’attendre au téléphone – et ses tarifs concurrentiels. L’entreprise québécoise offre les meilleurs prix du marché en ce qui a trait aux forfaits Internet illimités.

Facile d’accès, simple, Internet illimité abordable et sécuritaire, ce fournisseur simplifierait grandement vos démarches, particulièrement en période de pandémie, alors qu'on tente d'éviter les contacts. Prenez vite rendez-vous et profitez des généreux programmes de récompenses et de référence. Par exemple, si l’un de vos amis a un forfait avec Fizz et vous réfère, vous recevrez tous les deux 50 $ du 1er au 15 juillet 2021. Un petit surplus qui se prend bien, surtout au moment de déménager!

4. Faire le tri de vos effets personnels

Pexels // Ketut Subiyanto

Qui dit déménagement, dit nécessairement faire l’inventaire de vos biens. C’est d’ailleurs l’occasion idéale de trier ce que vous souhaitez conserver et vous départir des différents items qui se sont accumulés au fil du temps, mais dont vous n’avez plus besoin.

Que vous soyez acheteur compulsif ou adepte de la populaire méthode de rangement de Marie Kondo, un petit ménage s’impose et ne fait jamais de tort... Allez, courage!

5. Faire le ménage avant de vous installer

Si vous avez des amis qui vous aident, profitez-en pour les diviser en deux équipes; une sur le ménage et l’autre pour remplir le camion de déménagement, puis le défaire. Il n’y a rien de plus satisfaisant que de rentrer dans son nouvel appartement déjà propre de fond en comble. Vous leur serez éternellement reconnaissant!

Tout en respectant la distanciation physique, proposez donc à vos amis et aux membres de votre famille qui vous ont aidé à déménager à partager une bonne bière fraîche et une pointe de pizza dans un parc près de chez vous!

Bon déménagement et surtout n’hésitez pas à profiter de l’expertise et des avantages de Fizz pour alléger votre to-do list. Maintenant, au boulot!