Déménagement: 4 façons simples de sauver du temps lorsque vous déménagez

Le secret pour une journée de déménagement sans stress est de bien planifier le tout afin de sauver le plus de temps possible quand arrive le jour J!

Il est donc primordial de faire une to-do list détaillant à la lettre TOUT ce qu’il y a à faire. D’ailleurs, il y a souvent autant d’étapes avant, que pendant le déménagement.

Qu'elles soient ennuyeuses, comme l'emballage, ou plus agréables, comme choisir un nouveau sofa tendance, ces étapes sont nécessaires pour se sentir bien dans votre nouveau nid.

Après avoir réservé votre camion (et vos amis!), voici 4 trucs qui vous permettront de sauver du temps et de simplifier votre déménagement.

1. Optez pour des meubles livrés (rapidement!)

D'ailleurs, pour vous simplifier la vie lors de votre déménagement, rien de mieux que de commander de nouveaux meubles qui seront livrés directement à votre nouvelle adresse. Pour éviter le désagrément de s'asseoir à même le sol pendant des jours, privilégiez une entreprise canadienne qui offre la livraison rapide.

Leurs divans modulaires (facile à déménager!) et personnalisables au look moderne se fondent dans tous les types de décors et s'adaptent à vos besoins.

Disons que c'est le sofa parfait pour les gens qui aiment garder ça simple ou se simplifier la vie lors du choix d'un mobilier de salon.

2. Utilisez un code de couleurs pour identifier vos boîtes

Vous savez peut-être ce que contient chaque boîte, mais ce n’est certainement pas le cas de votre entourage qui est venu vous prêter main-forte. Une astuce pour clarifier le tout est de classifier chaque pièce par une couleur différente. Tout ce qu’il vous faut est une dizaine de crayons-feutres!

De cette façon, tout le monde s’y retrouve et de votre côté, vous éviterez le casse-tête de chercher et déplacer chaque carton.

3. Protégez vos biens prudemment

Pour éviter les mauvaises surprises durant le transport, il importe de bien emballer chaque élément fragile. Vos toiles d’artistes devront se trouver dans une boîte rigide tandis que vos vases décoratifs seront plus en sureté enveloppés dans des couvertures ou des serviettes.

N’oubliez pas de solidifier le fond des cartons de déménagement à l’aide de ruban adhésif: la prudence est de mise pour éviter de ramasser les pots cassés. Une économie de temps en bout de ligne!

4. Protégez les murs et les planchers

Pensez à garder votre coffre à outils accessible. Il sera utile pour retirer les pentures des portes ou même le cadrage des fenêtres. En donnant plus d’espace de circulation aux déménageurs, cela accéléra le déménagement et vous éviterez peut-être les trous faits aux murs ou les éraflures à la peinture.

Les revêtements de sol devraient aussi être protégés, surtout les plus fragiles comme le plancher de bois franc. Vive les couvertures épaisses et les bâches!

Avec un peu (beaucoup!) d’organisation, un déménagement peut se dérouler dans la zénitude. Pour se faciliter la tâche, la prévoyance est bien sûr votre meilleure alliée!

