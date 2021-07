5 vins embouteillés au Québec abordables et parfaits pour les pique-niques

Sortez votre panier en osier, la saison des pique-niques est enfin bien installée! Et qui dit repas en plein air, dit découverte de vins abordables pour arroser vos soirées entre amis.

Déguster en encourageant l’économie locale et en protégeant l’environnement, ça vous dit? Eh bien, c’est possible grâce aux produits embouteillés au Québec.

Bien que la plupart des vins offerts à la SAQ soient embouteillés directement chez le producteur, une bouteille sur quatre achetée au Québec a été embouteillée ici. En plus de créer des emplois locaux, l’importation de vin en citernes, sans le poids des bouteilles, permet de réduire l’empreinte environnementale. Jamais une action écologique n’aura eu aussi bon goût!

Voici donc 5 suggestions de vins embouteillés ici à essayer lors de vos soirées festives à l'extérieur cet été.

Difficile de trouver plus désaltérant que ce pinot grigio californien. Seul à l’apéro ou en accompagnement de guédilles de crevettes de Matane (c’est la saison!), ce vin blanc sec aux arômes de poire et d’une touche de miel risque d’être votre go-to de l’été.

Pour un apéro en mode dégustation, essayez un pinot grigio italien pour découvrir ce cépage plus en profondeur. Pour l'occasion, choisissez le Dolce Vita provenant de la Sicile. Il s’agit d’un vin bio, de surcroît!

L’acidité et le fruit de la syrah, le croquant et les tannins du touriga nacional et la structure du tinta roriz rendent ce vin parfait pour les grillades sur le BBQ. Poulet piri-piri, saucisses et légumes grillés sont tout indiqués pour accompagner ce vin portugais.

Un pique-nique sans vin rosé ne serait pas réussi. Justement, le Cliff 79 de la Vallée de Barossa en Australie est un rosé d’une grande élégance. Élaboré en majorité de grenache, ce vin offre tout le fruit et l'exubérance que vous méritez. Servez-le en accompagnement des traditionnelles brochettes prosciutto et melon en mode antipasto.

Pour l’accord de ce vin concentré, complexe et équilibré, c’est toujours le bon moment pour sortir une pièce de bœuf vieillie à griller sur le BBQ. Vous aimez la cuisson saignante? Merveilleux, puisqu’elle permettra d’adoucir les tannins du vin. Servez-le frais, il sera plus harmonieux en bouche!

Des identifiants désignant clairement les produits embouteillés au Québec sont visibles dans les succursales de la SAQ et en ligne. Repérez-les, choisissez parmi ces produits et dégustez fièrement des vins embouteillés par des gens d’ici!