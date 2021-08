Quoi faire à Montréal: Un labyrinthe fantaisiste éphémère à visiter dans le Vieux

Si vous vous demandez encore quoi faire le premier week-end du mois d’août, ne cherchez plus!

La populaire marque de gin BOMBAY SAPPHIRE prépare une expérience hors du commun qui stimulera tous vos sens: un labyrinthe fantaisiste en plein air composé de murs de haies de 7 pieds de haut. C’est une invitation à stimuler votre créativité et à découvrir les saveurs inattendues de son tout nouveau gin aromatisé.

Cet événement éphémère, nommé Le Bramble, se tiendra au 430, boulevard Saint-Laurent dans le Vieux-Montréal du 6 au 8 août 2021. Cette expérience met en vedette le nouveau gin BOMBAY BRAMBLE, fait d’arômes naturels de mûres et de framboises fraîchement cueillies et sans sucre ajouté.

En parcourant le labyrinthe, les visiteurs seront plongés dans l’univers du BOMBAY BRAMBLE et leurs sens seront stimulés grâce à trois artistes locaux qui ont créé des œuvres spécialement pour l’occasion.

Le souffleur de verre Charlie Larouche a conçu de magnifiques gobelets vénitiens inspirés des couleurs flamboyantes du nouveau gin ainsi que des formes et des textures de framboises et de mûres. Chaque verre est fabriqué selon des proportions, des épaisseurs et des formes différentes pour offrir une expérience gustative et olfactive unique.

Le célèbre DJ du nez, Jeroen Kleijn, a eu envie d’explorer des expériences olfactives que vous pourrez découvrir au fil du parcours. L’une d’entre elles consiste à disperser l’odeur d’un cocktail à base de BOMBAY BRAMBLE dans le labyrinthe.

La troisième artiste est Chantal Royer, une designer botanique qui a élaboré une série d’installations surprenantes et fantaisistes destinées à complètement immerger le spectateur – des pieds jusqu'à la tête – dans des plants de framboises, de mûres et de genévriers.

L’expérience immersive vous permettra également de goûter à un échantillon de cocktail fait à base du nouveau gin fruité. Bien entendu, vous devez avoir 18 ans et plus pour avoir droit au cocktail alcoolisé. Il sera également possible de repartir avec le verre signature de BOMBAY SAPPHIRE afin de recréer le cocktail à la maison et de laisser place à votre créativité!

Rendez-vous dans le Vieux-Port de Montréal pour admirer cette œuvre plus grande que nature qui célèbre le talent d’ici tout en dégustant le nouveau gin BOMBAY BRAMBLE aux saveurs fruitées incomparables.

Le Bramble – labyrinthe fantaisiste

430, boulevard Saint-Laurent, Montréal

6 août, de 16 h à 20 h

7 et 8 août, de 13 h à 20 h