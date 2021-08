Déménagement : comment défaire ses boîtes rapidement et efficacement

Ultime tâche d’un déménagement, le déballage des boîtes peut parfois s’éterniser et devenir un véritable fardeau. Mais, quel est le secret pour passer d’une résidence à une autre sans tracas et en toute légèreté? Deux mots : la planification. En effet, un déménagement bien planifié en est un qui se déroule dans les règles de l’art et, surtout, rapidement.

Dans le but de vous permettre de profiter le plus vite possible de votre nouveau chez-vous, on vous donne ici des astuces pour défaire vos boîtes promptement et efficacement après un déménagement.

Avant l’emballage des boîtes

Un déballage de boîtes efficace débute avec une bonne organisation, bien avant de commencer à vider vos armoires. En effet, vous pouvez réaliser quelques gestes en amont qui vous aideront à défaire vos boîtes rapidement et efficacement. Voici ce que vous pouvez faire avant l’emballage :

- Nettoyez vos biens : la poussière s’est accumulée sur vos objets? Plutôt que d’effectuer un nettoyage complet de tous vos biens à votre arrivée, faites-le avant de les placer dans vos boîtes. Ainsi, après le déménagement, vous n’aurez qu’à les ranger ou à les utiliser comme bon vous semble.

- Débarrassez-vous du superflu : allégez votre déménagement et votre emballage en vous défaisant des choses que vous n’utilisez plus. Vous pourriez même vous faire de l’argent en les vendant sur les sites de petites annonces ou faire une bonne action en les donnant à un organisme de bienfaisance. Une pierre deux coups!

- Nettoyez votre nouvelle résidence : si vous avez accès à votre nouvelle résidence avant le jour de votre déménagement, profitez-en pour la nettoyer. Dans un monde idéal, vous feriez les petites réparations et la peinture avant d’y emménager. Ainsi, il ne vous restera plus qu’à ranger les choses dans les armoires et à placer vos meubles là où vous le souhaitez!

- Équipez-vous bien : assurez-vous d’avoir suffisamment de boîtes en carton ou en plastique réutilisables (plus écologique) pour tout emballer. Munissez-vous de ruban adhésif, de papier bulle, de papier de soie ou encore de serviettes et de literie qui serviront à protéger vos objets les plus fragiles.

- Commencez à emballer tôt : quelques semaines avant le jour J, emballez les choses que vous utilisez rarement comme vos livres.

- Épuisez votre nourriture : à l’approche du déménagement, évitez d’acheter de nouveaux aliments et tentez plutôt d’épuiser le contenu de votre frigo et de votre garde-manger.

Pendant l’emballage des boîtes

La manière d’emballer vos boîtes peut vous faciliter la vie quand viendra le moment de les déballer. Soyez stratégique et ne précipitez pas cette tâche. Cela vous fera gagner du temps et vous évitera de briser ou de perdre vos choses. Voici quelques conseils pour emballer efficacement vos boîtes à la veille d’un déménagement :

- Pièce par pièce : emballez vos choses par pièce, voire par armoire, autant que possible.

- Identifiez les boîtes selon la pièce : utilisez un code de couleur, en apposant un carton coloré sur la boîte et en collant un carton de la même couleur sur la porte de la pièce dans laquelle la boîte doit être déposée. En plus de ce code de couleur, écrivez la pièce sur la boîte.

- La règle du plus lourd au plus léger : placez vos biens les plus lourds dans le fond de vos boîtes et les plus légers sur le dessus. Vous éviterez bien des bris.

- Évitez le papier journal : puisqu’il peut laisser un résidu sur vos objets, évitez de l’utiliser pour emballer vos verres, assiettes et autres objets fragiles. Utilisez plutôt du papier à bulle, du papier de soie ou des serviettes.

- Identifiez le contenu : autant que possible, précisez le contenu de la boîte sur cette dernière.

- Inscrivez les mentions importantes : si une boîte est particulièrement fragile, écrivez-le sur la boîte. Vous voulez que cette boîte soit chargée en dernier? Indiquez-le également. Cette étape est d’autant plus importante si vous avez recours aux services de déménageurs.

- Laissez vos vêtements sur les cintres : transportez vos vêtements en les laissant sur les cintres, en les groupant et en les recouvrant d’une pellicule de plastique ou d’une couverture.

- Remplissez vos boîtes autant que possible : pour éviter qu’elles s’effondrent lorsqu’elles seront empilées, remplissez-les au maximum en veillant à ce qu’elles soient bien renforcées et solides avec du ruban adhésif haute résistance.

- Faites-vous une boîte « spécial déménagement » : préparez une boîte avec les essentiels de déménagement comme des produits de nettoyage, des ciseaux, un sac de poubelle, du papier de toilette, des vêtements de rechange, quelques collations, la nourriture de vos animaux de compagnie, etc. Le jour du déménagement, chargez-la en dernier ou transportez-la dans votre voiture.

Pendant le déménagement

Lors du jour J, ayez votre « checklist » de déménagement en main et passez à l’action! Votre planification en amont et lors de l’emballage vous aidera à maximiser le temps lors du déménagement. En plus de cela, quelques gestes au moment de charger et décharger vos boîtes vous permettront de vous installer plus rapidement dans votre nouveau chez-vous. Voici quelques astuces :

- Chargez stratégiquement les boîtes : placez vos boîtes dans le camion de façon à préserver une fluidité lors du déménagement. Par exemple, regroupez les boîtes par pièce et chargez les choses essentielles pour votre arrivée en dernier (ex. : produits de nettoyage, balai, ciseaux, poubelles, papier de toilette, etc.).

- Transportez les articles fragiles, les objets de valeur et vos vêtements dans votre voiture : ils seront en sécurité avec vous et vous pourrez les décharger au moment le plus convenable pour éviter de les abîmer ou de les perdre.

- Informez vos déménageurs du code de couleur : assurez-vous de bien communiquer votre code de couleur ou d’identification de vos boîtes aux personnes qui vous aident à déménager.

- Soyez affecté au déballage des boîtes : si vous êtes assez nombreux pour pouvoir diviser les tâches, occupez-vous de déballer les boîtes pendant le déménagement. Ainsi, certaines pièces seront déjà rangées avant même d’avoir fini de décharger le camion.

Lors du déballage des boîtes

Une fois le camion vidé et les déménageurs partis, il n’est pas encore le temps de déclarer « mission accomplie ». Heureusement, si vous avez suivi les conseils ci-dessus, avant le déménagement et au moment de l’emballage, l’ultime étape du déballage de vos boîtes se déroulera rapidement et sans tracas. Voici quelques trucs pour accélérer davantage cette lourde tâche :

- Commencez par les pièces les plus importantes : attardez-vous au déballage des boîtes dans la cuisine, la salle de bain et la chambre à coucher. Vous vous sentirez déjà à la maison, une fois ces pièces rangées, ce qui saura vous donner de la motivation pour accomplir la tâche dans le reste de votre résidence.

- Faites-en un événement : commandez de la pizza et invitez vos meilleurs amis ou vos proches à venir vous aider. Installez votre système stéréo et faites jouer votre liste de lecture « motivation déménagement » préférée. Plaisir et boîtes défaites rapidement, c’est garanti!

- Soyez écoresponsable : même si vous êtes impatient à l’idée de profiter de votre nouveau chez-vous, ce n’est pas une excuse pour négliger vos habitudes de triage des déchets. Assurez-vous de recycler ou de conserver vos boîtes de carton, ainsi que le papier de soie. Évitez aussi d’encombrer démesurément le trottoir avec vos déchets, ce qui pourrait donner une mauvaise première impression à vos voisins. Un déménagement réussi en est un qui a peu d’impact sur l’environnement!

N’oubliez pas l’assurance habitation!

Finalement, la dernière étape avant d’organiser une pendaison de crémaillère est de protéger vos biens qui sont maintenant parfaitement rangés dans votre nouvelle résidence. Lors d’un déménagement, assurez-vous de contacter votre assureur avant votre déménagement pour apporter le changement d’adresse à votre contrat d’assurance habitation et faire les ajustements nécessaires à votre couverture.

Vous avez acheté de nouveaux meubles qui font augmenter la valeur totale de vos biens? Pour être entièrement couvert en cas de sinistre, faites ajuster le montant de l’assurance de vos biens.

De plus, qui dit nouvelle résidence, dit nouvelle assurance! Profitez de l’occasion pour revoir votre assurance habitation et comparer les différentes offres des assureurs. Chez Promutuel Assurance, vous pouvez bénéficier d’avantages exclusifs et d’un service personnalisé. Faites une demande de soumission en assurance habitation dès maintenant ou contactez l’un de nos représentants!

Sur ce, bon déballage de boîtes et, surtout, beaucoup de bonheur dans votre nouveau chez-vous!

* Le générique masculin est utilisé dans ce texte uniquement dans le but d’en alléger la forme et d’en faciliter la lecture.