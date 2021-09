Road trip en Outaouais: 8 hébergements insolites et campings à essayer

Située à moins de deux heures de Montréal, la région de l’Outaouais est la destination tout indiquée pour prolonger vos vacances afin d’admirer les couleurs de l’automne, de profiter des activités de plein air et de vous offrir un moment de détente.

Pour vivre une expérience unique en nature, voici 8 hébergements insolites et campings à essayer au moins une fois dans votre vie lors de votre séjour en Outaouais.

Que diriez-vous de partir en canot-camping au Lac 31 Milles et d'y camper en pleine nature, sur l’une des 136 îles? Parfaits pour une balade en SUP et accessibles uniquement par l’eau, ces sites de camping rustique vous donneront l’impression d’être seul au monde le temps d’un week-end!

Pour un dépaysement total, le Parc Oméga vous propose de dormir en nature, à proximité des ours et des loups, des hébergements qui comprennent, entre autres, un lodge, des tipis, des pods, des wi-tentes, des cabanes en bois rond et une maison sur pilotis.

Vous aurez la chance d’observer de près d'impressionnants animaux, en plus de croiser des daims qui circulent librement dans l’aire d’hébergement!

Un concept d’hôtellerie de plein air qui offre le confort d’un hébergement de luxe: on dit OUI! Situés au bord du lac McGregor, les mini chalets construits sur pieux vous donneront l’impression d’habiter dans une cabane dans les arbres.

Pour un week-end détente, profitez du spa privé. Pour dépenser votre énergie, parcourez le lac en kayak ou en paddleboard afin d’admirer les paysages.

Pour une aventure en nature, pourquoi ne pas passer la nuit dans une yourte aménagée d’origine mongole? À flanc de montagne, ce prêt-à-camper est pleinement équipé: il ne vous restera qu’à apporter des couvertures et de la nourriture. Randonnée pédestre, promenade en canot, feu de camp: tout est possible à Borefüge pour vous évader au grand air!

Disponibles toute l'année, ces dômes luxueux sont parfaits pour vous ressourcer et vivre un séjour de glamping en montagne. Pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, vous trouverez les mêmes commodités qu’en chalet: cuisine, salle de bain, mezzanine, poêle à bois, spa et terrasse privée. Pour vous dégourdir les jambes, partez à la découverte du vaste sentier de randonnée!

Si le camping rustique sans service ne vous fait pas peur, cette destination plein air en Petite Nation est l’endroit par excellence pour les aventuriers et les amateurs de vanlife. Ce sera aussi l’occasion de parcourir les 17 sentiers (totalisant 27 km) en randonnée pédestre, à vélo de montagne ou en fat bike.

Pour contempler les paysages sauvages et les vues panoramiques, rendez-vous au belvédère du mont Grand-Pic (426 mètres d’altitude) ou à la tour d’observation (12 m de haut).

Grâce à son relief montagneux, ce camping insolite permet de créer de vrais îlots de nature. Pour vivre une expérience complète en nature, il est possible de dormir dans des tentes suspendues, des micro-chalets et des prêts-à-camper. Vous pouvez également apporter votre propre tente et réserver un terrain.

À moins de 2 kilomètres de la portion pavée de la Véloroute des Draveurs, le site borde le magnifique lac Edja, où il est possible de louer des vélos, des canots, des kayaks et des planches à pagaie.

Cachées dans le bois, les deux yourtes du Parc Aventure des Chutes Coulonge vous permettent de faire le vide, en plus d’apprécier le silence et la beauté de la nature. Pour vivre des sensations fortes, expérimentez les parcours à obstacle, les tyroliennes géantes au-dessus du canyon et la Via Ferrata. Vous ne le regretterez pas!

Que vous soyez en quête d’aventures ou simplement d’un moment détente, rendez-vous sur le site Web de Tourisme Outaouais pour encore plus d’idées d’activités et d’hébergements où séjourner. #OutaouaisFun