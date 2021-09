Voici où boire les meilleurs affogatos à Montréal

Quand la crème glacée à la vanille rencontre l’espresso : vive les affogatos!

Cette recette italienne simple mais ô combien délicieuse est le dessert à la mode, autant lors des canicules que lors des journées plus fraiches.

Entre deux saisons, voici donc sept cafés de Montréal où déguster les meilleurs affogatos:

Le Café Olimpico n’a plus sa réputation à faire. Depuis 1970, cette entreprise familiale partage les traditions du café italien. Leur affogato est composé de crème glacée à la noisette, à la pistache ou vanille, d’espresso et le tout est garni d’un cannolo. Miam!

124 rue Saint-Viateur Ouest, Montréal

419 rue Saint-Vincent , Montréal

1333 boulevard Robert Bourassa, Montréal

Le Café Noble est le café de troisième vague qui attire tous les fins connaisseurs de café. Établi sur le Plateau, on adore se rendre à ce petit comptoir pour l’enthousiasme des baristas. Pour un affogato, on commande le fameux flotteur cold brew : crème molle et café froid infusé.

430 avenue Laurier Est, Montréal

7060, rue Alexandra, Montréal

Inconoglace est avant tout une crèmerie populaire. Ce bar-laitier du quartier Rosemont propose donc une recette d’affogato crème molle à la vanille de la crème glacée Coaticook et un shot de café de Zab Café. La recette est aussi disponible en version végane avec la crème molle à la vanille au lait d’avoine.

1320 rue Bélanger, Montréal

Le café de quartier de Rosemont-La-Petite-Patrie L’Étincelle fait le bonheur des résidants du quartier avec leurs produits locaux et leurs délicieux cafés. Ils ont créé aussi un excellent affogato avec des saveurs français et québécois : crème glacée vanille, expresso, crème fouettée et sucre d’érable!

1991 rue Beaubien Est, Montréal

Envie d’un café, d’un panini, d’une pizza, d’un croissant? Si oui, rendez-vous au petit Café Vito dans Villeray! Fidèle à la tradition italienne, on peut s’y commander un affogato classique avec boule de crème glacée à la vanille et expresso.

151 rue Villeray, Montréal

Maintenant, on se rend à NDG, pour le meilleur café italien du coin, soit le Café de’ Mercanti. Le propriétaire Gianni y sert son propre mélange à café et c’est délicieux! Outre que les beignets italiens, on y retrouve aussi le dessert affogato, préparé avec du gelato.

6128 avenue Monkland, Montréal

Dans un décor urbain et contemporain, le Dispatch Café a fait sa place sur le Plateau Mont-Royal. Ce café collabore avec d’autres artisans dont Hof Kelsten pour les croissants Chaque tasse de café qui est servi est concoctée avec beaucoup d’amour dont le fameux affogato fait avec la délicieuse crème glacée de la crèmerie Dalla Rose.

4021 boulevard Saint-Laurent, Montréal