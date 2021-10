Maison de style scandinave: 6 types de planchers qui s’intègrent parfaitement à ce décor

Pour créer un décor de type scandinave, vous devez penser à tout: le choix des meubles et des accessoires est aussi important que celui des couleurs et des textures, sans oublier le revêtement de sol qui contribuera à générer l’ambiance désirée.

La tendance déco scandinave – qui est née dans les années 50, mais qui a fait un retour en force durant les dernières années – se caractérise par des lignes épurées, un côté minimaliste, beaucoup de lumière naturelle, des murs blancs et la présence de matières nobles et organiques comme le bois naturel qui ajoute une touche chaleureuse.

À la fois élégants et sobres, les accessoires peuvent être des coussins unis, des vases géométriques ainsi que des cadres avec des dessins graphiques ou abstraits en noir et blanc. Dans cet espace épuré, les couleurs et formes excentriques sont à oublier!

Une particularité bien précise du style scandinave: les meubles sont reconnus pour avoir des pieds compas. Quant au revêtement de sol, il doit être discret, pâle, en symbiose avec la nature et avoir un petit quelque chose de raffiné.

Avant de faire votre choix final, voici quelques inspirations de couvre-sols qui s’intègrent parfaitement dans ce décor nordique.

1. Bois pâle et discret

Pour compléter à merveille un décor scandinave, le plancher de bois – qu’il soit franc, laminé ou d’ingénierie – est un excellent choix. Il est préférable de choisir des teintes pâles et de prioriser un look naturel sans vernis. Il apportera ainsi de la luminosité à l’espace! Le chêne blanc est aussi une option prisée tout comme le bois à effet blanchi.

2. En chevron

Bien que pour un décor d’inspiration scandinave vous devez miser sur la subtilité, vous pouvez ajouter du dynamisme grâce à la forme de chevron qui est très tendance encore cette année. Certains planchers de bois peuvent être installés ainsi, mais il est encore plus facile d’y aller avec de la céramique, imitation de bois, conçue pour être disposée en chevron.

3 & 4. Céramique et vinyle effet béton

Matière brute par excellence, le béton peut également bien s’imbriquer dans une ambiance nordique scandinave. Pour l’intégrer, nul besoin d’y aller avec la vraie matière: ses imitations sont tout aussi spectaculaires, notamment la céramique à effet béton qui se décline en différents formats. Les carreaux de grandes dimensions s’inscrivent davantage dans le style scandinave en raison de leur côté chic et épuré.

Le vinyle – en tuile ou en rouleau – peut également offrir l’effet souhaité. Abordable, durable et facile d’entretien, ce matériau est un choix sensé quand vous recherchez du style, mais sans compromettre l’aspect pratique.

5 & 6. Céramique et vinyle effet bois

Courtoisie Plancher Lanctôt

Pour recréer le look d’un plancher de bois sans renoncer à la résistance, vous pouvez vous tourner vers de la céramique à imitation de bois. Certaines sont même texturées de sorte que vous sentirez les veinures sous les doigts, ce qui donne un effet très réaliste.

Quelques modèles de vinyle imitent également cette matière noble. Dans un sous-sol ou une salle de jeux au look scandinave, il sera parfait en plus d’être beaucoup plus coriace que le vrai bois.

