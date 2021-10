Une maison historique au style new-yorkais avec terrasse au centre-ville de Montréal pour 1 358 000 $

Construite en 1875, cette maison de ville historique a subi d’importantes rénovations et rappelle désormais les plus belles maisons du Lower East-Side de New York.

Le rez-de-chaussée se démarque par son aire ouverte où pierres d’origine et briques rouges se côtoient.

Plusieurs détails de bois ajoutent énormément de chaleur à l’endroit.

Les hauts plafonds sur chaque étage donnent du volume et de la grandeur à l’espace.

Une mezzanine aménagée en bureau et en bibliothèque est très certainement unique. Avec une jolie vue sur le rez-de-chaussée, l’espace unique en son genre ajoute à l’effet wow de la demeure. Une salle d’eau se trouve d’ailleurs à ce même étage.

Au troisième étage se trouvent les chambres, un bureau tout vitré et une salle de bains. La chambre principale est spacieuse et possède une pièce-penderie.

Un mur de bois et un mur de pierres rappellent l’ADN du design unique qui démarque cette maison.

Les futurs propriétaires seront heureux d’apprendre que toutes les salles de bains sont munies de planchers chauffants.

Un sous-sol avec une entrée indépendante et une salle familiale saura ravir quiconque désire passer du temps de qualité en famille et entre amis.

Une troisième chambre et une salle de bains se trouvent aussi au sous-sol.

Une grande terrasse privée 16'x19' et un stationnement pour deux voitures concluent merveilleusement bien la visite de cette maison.

Elle semble presque trop belle pour être vraie.

Carly Fridman de Royal LePage Heritage s’occupe de la vente de cette maison de ville. Le prix demandé est de 1 358 000$.

