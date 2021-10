Acheter un condo ou louer un appartement?

En collaboration avec

Quand il est question d’aménagement, de nombreux choix s’offrent à vous. L’achat et la location en font partie. Lequel choisirez-vous?

Pour certaines personnes, être propriétaire ou copropriétaire représente la meilleure option. C’est vrai dans certains cas, mais il vaut mieux se renseigner suffisamment sur les deux options avant de décider. Acheter ou louer est une décision que chacun doit prendre en fonction de ses besoins et de ses capacités.

Il est totalement impossible de deviner ce que peut réserver le futur lorsqu’on se décide à mettre bien dans le milieu immobilier. Le mieux, c’est de faire avec les moyens à disposition comme l’explique Louis-François Ethier, Directeur des produits à la Banque National à Montréal : « Si vous n’êtes pas du type à aimer rénover ou que vous avez peu d’argent de côté, il vaut peut-être mieux rester locataire, car c’est le proprio qui s’occupe des travaux ». Il continue en ajoutant que « Si vous venez d’immigrer à Montréal, il vaut peut-être mieux louer un logement au début, car ça vous permettra d’explorer le quartier retenu et ses commodités avant d’acheter. Mais rien ne vous y oblige ».

Acheter un condo: un investissement

Grâce à la pléthore d’investisseurs du domaine, le marché de l’immobilier est fortement en croissance. De nombreuses personnes achètent une propriété pour l’habiter, la mettre en location ou la revendre. Il en est de même pour l’achat d’un condo, mais vous devez vous informer suffisamment et faire les calculs nécessaires avant de vous lancer.

Avant d’acheter un condo, vous devez effectuer de nombreuses vérifications importantes. Tout d’abord, il est primordial de vérifier auprès du conseil d’administration les dépenses à venir. Si de nombreuses réparations sont nécessaires, vous devez vous renseigner sur leur coût afin de savoir si le fonds de prévoyance sera suffisant.

Certains opteront pour une propriété neuve pour ne pas avoir à faire face aux éventuelles réparations. Acheter un condo neuf à Montréal peut être très avantageux, surtout parce que la ville regorge d’offres dans la métropole.

Quand vous choisissez d’acheter, il faut prendre en compte tous les devoirs et responsabilités qui vous incombent en tant que propriétaire. Par exemple, en matière d’obligation financière, acheter un condo peut coûter entre 20 et 50 % plus cher que si vous louez le même logement. Le tout sans tenir compte des frais de transaction à l'achat.

Louer un appartement: moins d’obligations

La location d’un appartement est une alternative qui pourrait mieux correspondre à votre budget ou à vos besoins. Mais, contrairement à l’achat, cette option ne vous construit pas un héritage en ajoutant un actif à votre nom. Ainsi, vous ne bénéficierez pas d’un possible rendement grâce à une prise de valeur de votre logement.

La location est une dépense nécessaire pour vivre. Ce n’est pas comme acheter un bien de luxe. Toutefois, elle vous offre des avantages que vous n’aurez pas forcément à l’achat:

moins de responsabilités;

moins de frais;

moins de stress.

Opter pour la location vous permet de vivre dans un appartement ou dans un luxe que vous n’avez pas le pouvoir d’acheter.

Désirez-vous vivre dans un logement moderne, mais pour une raison ou une autre la banque n’accepte pas de vous faire un prêt pour son achat ? Ou bien, s’agit-il de la maison de vos rêves ? La solution qui s’offre à vous est la location. Louer un appartement neuf à Montréal est une option à envisager, car on y trouve une grande diversité de projets locatifs modernes.

Pas de frais d’entretien ou de réparation

L’un des avantages de la location d’un logement est l’absence des frais d’entretien ou de réparation. Cela signifie que lorsque vous louez une propriété, c’est le propriétaire qui assume l’entière responsabilité des travaux d’entretien, d’amélioration et de réparation.

Si un appareil électroménager ne fonctionne plus ou si votre toit commence à fuiter, vous appelez le propriétaire. Il est tenu de le réparer ou de le remplacer.

Pas de taxes foncières

L’un des principaux avantages de la location par rapport à l’achat d’une propriété est que les locataires n’ont pas à payer de taxes foncières.

Les taxes foncières peuvent représenter un lourd fardeau pour les propriétaires et varient selon les comtés. Dans certaines régions, les coûts associés aux impôts fonciers peuvent s’élever à des milliers de dollars par an.

Prenez le temps d’y réfléchir

Finalement, chaque choix impose ses avantages et ses inconvénients. Pour une personne, l’achat sera une excellente affaire, mais pour une autre, la location sera idéale. Si vous avez de grandes ambitions d’investissement, l’achat est fort probablement la meilleure option pour vous.

Le processus d’achat et tout ce que cela implique vous stressent? Ou vous n’êtes tout simplement pas prêt pour l’achat? Le mieux serait d’opter d’abord pour la location.

En évaluant bien vos besoins et capacités financières, les chances de vous tromper sont définitivement minces.

Êtes-vous émotivement prêt à devenir propriétaire?

Quand on envisage de devenir propriétaire d’une maison ou d'un condo, il faut tenir compte d'un certain nombre de détails.

Il faut considérer les multiples tâches et dépenses qui doivent être entreprises à la suite de l’achat. À titre d’exemples, les rénovations, les travaux pressants, les dépenses supplémentaires ou les imprévues...