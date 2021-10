Un charmant refuge en forêt idéal pour déconnecter et passer du temps en nature, à louer à Cookshire-Eaton

Se perdre dans les bois et sentir le temps ralentir pendant une fin de semaine est maintenant possible grâce à cette adorable cabine dans la forêt.

Coupée d’eau et d’électricité, ce refuge en forêt est situé à Cookshire-Eaton, en Estrie.

Il s’agit du repère tout indiqué pour se reposer, marcher en forêt et se laisser bercer par le chant des oiseaux.

Avec sa jolie façade en bois, vous vous sentirez rapidement coupé du monde. Un foyer est installé dans la cabane afin de vous réchauffer. Des buches vous seront fournies à votre arrivée.

Tout est aménagé afin que vous puissiez y vivre le plus simplement possible. Une aire ouverte avec le salon, la salle à manger et la cuisine se trouve au premier niveau.

Un poêle au butane, une machine espresso italienne et un ensemble de cuisine complet se trouvent dans la cuisine.

Un matelas double se trouve sur la mezzanine. Celle-ci est accessible par une échelle en bois.

Des livres et des jeux de société sont d’ailleurs mis à disposition.

De la cabane, vous aurez accès à 6 km de sentiers en forêt. C’est parfait pour la marche, le ski de fond et la raquette.

Plusieurs pommiers se trouvent d’ailleurs sur le terrain, pour une autocueillette de pommes des plus intimes.

Pour un séjour mémorable teinté de repos en nature, de lecture, de randonnées et de feu de foyer, ce refuge est pour vous.

Plusieurs disponibilités sont affichées pour l’hiver. Un minimum de 4 nuits est exigé. Le prix varie selon la période souhaitée.

