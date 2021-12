6 idées cadeaux originales pour les fans de café

Si vous avez un fin connaisseur de café dans votre entourage, vous savez certainement que la préparation d’un café parfait nécessite plusieurs accessoires et outils de pointe.

Pour faire plaisir au vrai fan de café, il suffit de savoir où magasiner: chez une entreprise réputée comme De’Longhi, au céramiste du coin ou encore auprès de votre barista «pref».

Voici 6 idées cadeaux qui combleront assurément les passionnés de café:

1. Un cours de barista

Un peu partout au Québec, des ateliers d’un jour ou de longues formations sont offerts à ceux et celles qui souhaitent perfectionner leur façon de préparer leur café. Sur place, les participants ont accès à des appareils et à des accessoires haut de gamme, ainsi qu'à des conseils de pro qu’ils pourront appliquer à la maison.

2. Une machine «high-tech»

Que diriez-vous de lui offrir une machine à café plus performante que celle qu’il possède? Vous deviendrez assurément sa personne préférée (du moins, le jour de Noël)!

Pour s’assurer de sa satisfaction, veillez à ce que le modèle convienne à ses besoins. Par exemple, si votre proche adore les espressos maison, La Specialista Prestigio de De’Longhi a tout ce qu’il faut avec sa technologie de mouture avec détecteur, son levier de tassage intelligent, sa préinfusion dynamique et son contrôle actif de la température.

Cette machine simplifie et personnalise le processus, tout en conservant l’aspect créatif et pratique et le plaisir de préparer des espressos comme il faut!

3. Un support à tasse design

Tout amateur de café possède une bonne collection de tasses de toutes tailles et formes: des petites pour les espressos, des plus amples pour les lattes... Au lieu de les ranger dans une armoire, pourquoi ne pas les accrocher à la vue de tous? Pour ce faire, optez pour un support à tasses!

Pour une ambiance contemporaine, optez pour ceux qui mélangent le bois et le métal noir. Pour une ambiance plus classique, misez sur des lignes courbes.

4. Un mousseur d’exception

Un espresso ou un café est toujours plus savoureux lorsqu’il est garni de lait ou de boisson végétale en mousse. Un mousseur est donc un accessoire ultra pratique à recevoir en cadeau!

Les modèles sont nombreux: différentes couleurs et fonctions sont possibles. Ceux qui sont dotés d'un bec verseur et d’un système qui garde le liquide au chaud sont particulièrement appréciés.

5. Un contenant fraîcheur

L’odeur d’un sac de café moulu qu’on vient d’ouvrir est difficile à battre! Afin de prolonger cette expérience olfactive, il suffit de déposer le produit dans un contenant fraîcheur. Celui-ci permet également de conserver les grains de café. À noter que les récipients les plus efficaces sont ceux qui laissent échapper le CO 2 .

6. Une tasse unique

Comme une tasse se glisse facilement dans un bas de Noël, pourquoi ne pas bonifier la collection de votre BFF? Pour rendre ce cadeau encore plus unique, optez pour une pièce créée par un céramiste québécois.

Bien sûr, tous ces cadeaux peuvent être offerts de vous... à vous! Cette année, soyez votre propre père Noël et visitez le site delonghi.com pour vous inspirer et vous gâter!