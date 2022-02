[VIDÉO] Gaëlle de Star Académie dévoile ses meilleures adresses à Gatineau et les environs

Chaque semaine, l’équipe de Silo 57 aura le bonheur de s’entretenir avec le candidat délogé de Star Académie afin de découvrir le meilleur qu'a à offrir sa région natale.

Pour cette première édition, c’est Gaëlle, la future pop-star qui s'inspire des Aretha Franklin, Whitney Houston, Mariah Carey, Jennifer Hudson et Ariana Grande de ce monde, qui s’est prêté au jeu de J’irai où tu iras afin de vous dévoiler les meilleures adresses de Gatineau et d’Ottawa.

À quoi ressemble une journée parfaite à Gatineau? Quels sont les incontournables de sa ville? Où se trouve la meilleure poutine? Découvrez le Gatineau et les environs de Gaëlle à travers ses adresses chouchous. Qui sait, vous pourrez peut-être la croiser à l'un de ces endroits prochainement?

Voici donc quelques-unes des meilleures adresses de Gaëlle Khoueiry-Jaber:

1. L’incontournable de Gatineau : La Pataterie Hulloise

Véritable institution à Gatineau, la Pataterie Hulloise en attire plus qu'un. On s'y rend d'abord pour essayer la fameuse poutine, LA spécialité de l'endroit, et les classiques de cantine. Les portions y sont gigantesques. Un incontournable selon Gaëlle...et plusieurs!

311, boulevard Saint-Joseph, Gatineau

2. Le restaurant pas cher favoris : Bien manger

Pour goûter à une cuisine haïtienne authentique, rendez-vous au Bien manger pour un voyage au coeur des Antilles. Si vous recherchez quelque chose de goûteux, sautez sur le poulet avec riz collé, leur Griot avec riz blanc, les boulettes de viande ou encore leur spécial riz Djondjon servi avec une salade de macaroni ou une salade russe.

53, rue Vaudreuil, Gatineau

