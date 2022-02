Outaouais: les plus belles randonnées en raquettes et en skis de fond

L’hiver, c’est fait pour jouer dehors! Sortez vos raquettes ou vos skis de fond et prenez la route vers l’Outaouais, où une multitude de sentiers de randonnée vous attendent.

En effet, cette région est un grand terrain de jeu extérieur à explorer pour tous les amateurs de plein air. Les débutants en skis de fond ou en raquettes trouveront des pistes parfaites pour se pratiquer et avoir du fun, tandis que les plus expérimentés pourront exercer leurs talents sur des sentiers qui présentent un niveau de difficulté plus élevé.

Voici donc 6 endroits en Outaouais où faire les plus belles randonnées en raquettes et en skis de fond avec vos amis:

© Myriam Baril-Tessier

Ce sont 17 sentiers qui totalisent 25 km de randonnée qui vous attendent au Parc des Montagnes Noires de Ripon. Une tour d’observation de 12 m de haut et un belvédère de 426 m d’altitude vous garantissent des paysages à couper le souffle. Le ski de fond et la raquette sont deux activités possibles dans ce parc, en plus du ski-raquette (ski Hok), du fatbike, de la randonnée pédestre, de la luge autrichienne et de la glissade sur tube.

Tarif adulte: 6$ - 8$

Location d’équipement sur place: Oui

Chien admis (en laisse): Oui

Hébergement disponible sur place: Oui

© Kenauk Nature

Kenauk Nature est l’une des plus grandes réserves naturelles privées en Amérique du Nord. Vous pouvez y pratiquer le ski de fond et la raquette, mais également l’escalade de glace et la pêche blanche, si le cœur vous en dit. Et si vous avez toujours rêvé d'en faire, il est aussi possible d’essayer le traîneau à chiens! Quarante kilomètres de sentiers attendent les fondeurs et 48 km pour ceux en raquettes.

Tarif adulte: Variable

Location d’équipement sur place: Non

Chien admis: Oui (sauf sur les sentiers de ski de fond)

Hébergement disponible sur place: Oui

© Myriam Baril-Tessier

Une tour d’observation panoramique de 18 m de hauteur — offrant une vue à 360 degrés sur les montagnes et sur une douzaine de lacs, dont le majestueux lac Blue Sea — se cache dans ce magnifique parc de l’Outaouais. Au total, ce sont 13 km de sentiers balisés pour la randonnée pédestre et la raquette qui s’offrent à vous. Lors de votre escapade en nature, vous pourrez profiter d’un refuge avec poêle à bois aménagé au sommet de la montagne pour prendre une petite pause.

Tarif adulte: Gratuit

Location d’équipement sur place: Non

Chien admis (en laisse): Oui

Hébergement disponible sur place: Non

Si vous voulez poursuivre votre découverte de la Vallée-de-la-Gatineau, d’autres sentiers pour faire de la raquette ou du ski de fond — gérés par le Pôle d’excellence en récréotourisme en Outaouais (PERO) — s’y trouvent.

4. Parc de la Gatineau – Collines-de-l'Outaouais et Gatineau

© Myriam Baril-Tessier

Le parc de la Gatineau compte l’un des plus grands réseaux de sentiers de ski de fond en Amérique du Nord. C’est LA place où se rendre pour les mordus de ski de fond, puisque 50 sentiers qui totalisent plus de 200 km vous y attendent. Pour ce qui est des sentiers de raquette, ils sont au nombre de 14, pour un total de 60 km. Prolongez votre séjour en camping ou en refuge, été comme hiver!

Tarif adulte: 7$ - 20$

Location d’équipement possible aux Relais plein air

Chien admis (en laisse): Oui, les chiens sont permis sur certains sentiers (vous pourrez le confirmer avec la carte interactive).

Hébergement disponible sur place: Oui

© Richère David

Les sentiers du parc du Lac-Leamy permettent de profiter de la nature tout en restant à proximité de l’action de la ville. Vous pouvez donc passer la journée en raquettes ou en skis de fond et terminer votre escapade au centre-ville de Gatineau qui se trouve à proximité.

Tarif adulte: Gratuit

Location d’équipement sur place: Oui

Chien admis (en laisse): Oui

Hébergement disponible sur place: À proximité

6. Aventure Hélianthe – Pontiac

© Myriam Baril-Tessier

Aventure Hélianthe vous propose d’explorer en raquettes la magnifique forêt Davidson et son parc des chutes Coulonge. Vous pouvez opter pour le laissez-passer journalier qui vous permet de découvrir le sentier de 4 km du parc, ou pour l’un des forfaits d’expédition ou d’aventure qui vont d’une journée à trois jours en forêt.

Tarif adulte: 5$ pour le laissez-passer journalier

Location d’équipement sur place: Oui

Chien admis (en laisse): Oui

Hébergement disponible sur place: Camping

En plus d'explorer les différents sentiers, prolongez le plaisir en planifiant un séjour complet dans la région de l’Outaouais. #OutaouaisFun