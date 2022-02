[VIDÉO] Visitez l'appartement à 725$ par mois de Léonie Gray dans Rosemont

L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter l'appartement de l'autrice-compositrice-interprète à la voix soul et R&B Léonie Gray.

Celle qui s'amuse à montrer des bouts de son décor sur TikTok offre une visite complète de son coquet appartement du Vieux-Rosemont rempli de petits trésors.

Les trouvailles Marketplace, les œuvres d'art DIY et les objets de famille à valeur sentimentale se côtoient dans cet appartement d'environ 600 pieds carrés.

Elle n'a emménagé que depuis quelques semaines, au moment du tournage, mais Léonie a déjà marqué les lieux d'une identité bien à elle.

Le four de 1957, la table de la salle à manger dénichée sur la page Tossed Montreal et le petit meuble-comptoir trouvé dans la rue et retapé ne sont que quelques éléments de son décor qui risquent de capter votre attention.

Vous aimerez autant que nous son style de décoration organique, éclectique et nostalgique.

Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, le magnifique appartement plein de cachet de Léonie Gray.

Pour découvrir la musique de Léonie Gray, c'est ici.

