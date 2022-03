6 petits luxes à intégrer dans votre nouvelle maison

Que vous fassiez construire une maison ou que vous rénoviez une propriété qui a du vécu (et du cachet!), vous avez certainement envie de la personnaliser au maximum pour en profiter au quotidien.

En plus d’améliorer votre qualité de vie et d’enjoliver votre demeure, des petits luxes simples mais efficaces pourraient même bonifier sa valeur immobilière en cas de revente.

Voici 6 petits luxes à intégrer sans plus tarder à une maison en autoconstruction ou lors de rénovations:

1. Un aspirateur central performant

L’aspirateur central est un luxe accessible et pratique: c’est véritablement la révolution du ménage! Beaucoup plus efficaces qu’un balai et moins fatigants à traîner d’une pièce à l’autre qu’un aspirateur portatif, les modèles centraux sont ultrapuissants et tout aussi discrets. Pour encore plus de luxe, utilisez-le avec des boyaux rétractables qui disparaissent dans le mur: ni vu ni connu!

D’ailleurs, certains modèles, comme l’aspirateur central H725 hybride de Cyclovac (avec une garantie de 25 ans), sont dotés de deux turbines qui permettent une aspiration impressionnante. Ils captent 99,5 % des particules – même celles ne mesurant que 0,3 micron – grâce à l’ingéniosité de leur filtre HEPA.

Et pour faciliter l'entretien ménager, optez pour un porte-poussière automatique et des prises design afin qu'elles s'imbriquent parfaitement à votre décor.

2. Une cuisine de service (butler’s pantry)

Getty Images/iStockphoto

Au départ, les butler’s pantry étaient des espaces transitionnels entre la cuisine et la salle à manger qui servaient à entreposer la nourriture et les assiettes de service. Aujourd’hui, l’espace est repensé et peut servir de cuisine de préparation, de station à café et cocktails ou encore de cellier.

Fonctionnels et pratiques, ces coins peuvent être cachés derrière une porte ou une cloison, ou même placés bien en vue. Boiseries, accessoires de rangement minimalistes, luminaires colorés, tablettes stylisées: il faut voir la butler’s pantry comme une pièce en soi!

Pour la construire, vous pouvez monter un mur spécialement pour l’occasion ou encore transformer un garde-robe adjacent à la cuisine.

3. Des luminaires sophistiqués et québécois

Getty Images/iStockphoto

On le sait, les luminaires servent à bien plus qu'à créer une ambiance une fois la nuit tombée. Fixés au mur, sur pied ou sous forme de lustre, ils réussissent à transformer le look d’une pièce.

En choisissant un modèle québécois unique fabriqué sur mesure, vous faites un achat durable qui pourra s’adapter à tous vos décors.

Pour un look classique et intemporel, privilégiez les modèles noir mat, bronze ou or. Le mélange de courbes et de lignes droites dans un même luminaire est aussi tendance.

4. Un grand bain autoportant

Getty Images

Avec l’arrivée de la tendance cottage core, les bains sur pieds et autoportants sont de retour en force. Visuellement, ils se démarquent des modèles en coin ou de la combinaison bain-douche.

Si l’espace vous le permet, remplacez votre baignoire par un modèle aux lignes courbes ou encore un modèle vintage en émail coloré.

5. Un meuble de rangement intégré sur mesure

Getty Images

Un meuble de rangement original conçu expressément pour votre maison attire le regard et permet d’épurer la pièce du même coup. C’est le point focal de votre salle à manger, de votre bureau ou de votre salon!

Demandez à un ébéniste de votre région de réaliser une étagère ou une bibliothèque en bois noble qui s’intégrera parfaitement à la zone choisie.

Pour un effet encore plus spectaculaire, encastrez-le! Il ne vous restera plus qu’à le mettre en valeur par des articles de déco comme des bougies, des souvenirs de voyage, des vinyles ou encore vos livres préférés.

6. De magnifiques portes menant à la cour

Getty Images

En remplaçant les banales portes-fenêtres (communément appelées portes-patio) par quelque chose de moins convenu, vous donnerez un look West Coast à votre maison.

Par exemple, une porte de jardin au carrelage classique conviendra parfaitement à tous les décors. Pour un effet plus moderne, installez des verrières noires coulissantes ou une porte-jardin occupant tout le mur.

Tant qu’à tomber dans les rénos, offrez-vous un peu de luxe local! Et gardez votre nouvelle maison propre sans effort grâce aux aspirateurs centraux de Cyclovac, un investissement à long terme pour votre maison!