5 tendances planchers qui marqueront l’année 2022

Que ce soit pour rénover une maison en entier ou seulement une pièce, il y a plusieurs éléments auxquels il faut penser et prendre en considération. Mais il y a surtout une tonne de choix à faire!

Puisque changer un plancher ne se fait pas aussi facilement que de peindre un mur, il vaut mieux consulter des experts comme ceux de chez Lanctôt Couvre-Sol Design.

Pour vous donner une idée des tendances déjà décelées pour 2022, les experts de l’entreprise québécoise ont fait leurs prédictions.

Voici 5 tendances pour planchers qui ont capté l’attention de Silo 57:

1. Le terrazzo

Courtoisie: Lanctôt Couvre-Sol Design

Encore une fois cette année, le terrazzo se taille une place parmi les tendances à surveiller en matière de recouvrement de sol. Sachant que les décors inspirés des années 70 ont la cote actuellement avec le retour en force des courbes, les «effets terrazzo» sont un excellent choix pour ceux qui aiment oser. Salle de bain, cuisine, salon, hall d’entrée, le terrazzo s’invite partout dans la maison en 2022!

2. Les planches larges

Courtoisie: Lanctôt Couvre-Sol Design

Les planches larges captent rapidement l’attention dans un décor. Elles rappellent en quelque sorte les planchers d’époque où les planches étaient très larges. Ça peut être une belle façon de donner de la personnalité et du vécu à une nouvelle construction, par exemple.

Bien que les planches de bois massif puissent être assez larges, le bois d’ingénierie permet d’aller encore plus large. Ce bois très résistant gagne en popularité, puisqu’il est polyvalent. Finalement, pour ceux qui cherchent un produit plus économique, il existe des lattes de vinyle imitation de bois qui confondront les plus sceptiques!

3. Les tuiles de grand format

Courtoisie: Lanctôt Couvre-Sol Design

Tout comme les planches, la tendance est aux grandes tuiles en 2022. Vous trouverez une magnifique sélection de tuiles de 24 po x 24 po, 32 po x 32 po et 24 po x 48 po chez Lanctôt Couvre-Sol Design. Bien que ces formes rectangulaires soient jolies, la mode est davantage au format carré, qui ne donne aucun sens précis à la pièce et permet de traverser le temps plus facilement.

4. La céramique effet bois

Courtoisie: Lanctôt Couvre-Sol Design

La céramique effet bois mérite entièrement sa place parmi les tendances 2022. C’est une belle option de plancher à installer, tant dans la salle de bain qu'au sous-sol pour ajouter un aspect chaleureux. Vous pouvez même faire la pose en chevrons, si vous avez toujours rêvé d’en avoir dans votre maison. Finalement, le plancher chauffant n’est surtout pas à négliger et augmentera la valeur de votre maison!

5. Les couleurs naturelles

Courtoisie: Lanctôt Couvre-Sol Design

L’utilisation des couleurs naturelles est une tendance globale en décoration pour 2022, alors il n’est pas étonnant de la voir ressortir précisément en matière de recouvrement de sol. Le chêne blanc et l’érable sont encore deux essences de bois très populaires cette année pour recouvrir un plancher. Toutefois, 2022 sera peut-être marquée d’un petit changement: les couleurs très foncées semblent faire un retour graduel. À surveiller!

Pour encore plus d’idées de couvre-planchers, pour trouver LE plancher de vos rêves ou bien pour avoir des conseils d’experts, visitez lanctotcsd.com.