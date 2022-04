Une maison figée dans le temps à la décoration rococo «vintage» à Sainte-Madeleine pour 299 000$

Par la façade, rien ne laisse croire que l'intérieur de cette maison transporte immédiatement dans l’ère des aristocrates européens.

Avec un style rococo bien assumé, tout de l’intérieur de cette maison de 1950 est flamboyant.

Chaque pièce de cette maison est décorée d’une tapisserie colorée qui s’inscrit bien dans le style rococo, voire baroque.

La propriété présente 13 pièces, dont cinq chambres, une salle de bain et une salle d’eau.

Au rez-de-chaussée, un salon, une salle à manger et une cuisine occupent l’espace.

Toutes les pièces proposent une abondance de textiles colorés et saturés, dont de lourds rideaux saturés avec des embrasses à pompons et des tapis à motifs.

Des lustres fantaisistes et une panoplie d’accessoires rococo comme les chandeliers, les figurines, les horloges anciennes ajoutent à l’unicité des lieux.

Une chambre à coucher, une salle de lavage et une salle de bain se trouvent également au premier niveau.

Dans la cuisine, les armoires de bois brut et le plancher en vinyle à motif respectent le style de la maison.

Un garde-manger aux couleurs vives permet l’accès vers le balcon arrière. Un poêle et un réfrigérateur supplémentaire se trouvent à cet endroit.

C’est à l’étage que vous trouverez les trois autres chambres ainsi que la salle d’eau.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir toutes les pièces de cette maison figée dans le temps!

Dans les chambres, le tulle, le satin, les rubans, les mousselines, les dentelles à motifs et les broderies fleuries sont à l’honneur.

Chaque pièce de l’étage, sauf la salle d’eau, propose un tapis différent, et toujours très coloré.

Avec deux grands balcons, un à l’avant et un à l’arrière, un terrain de plus de 15 000 pieds carrés et un grand garage, l’aire de vie extérieure est idéale pour les personnes qui aiment profiter du soleil et s’y prélasser en fin d’après-midi. Un jardin avec framboisiers, fraisiers, asperges et groseilliers se trouve sur le terrain.

Mathieu Carrière et Yves Salvail s’occupent de la vente de cette maison tout à fait unique. Le prix demandé est de 299 000$.

