[VIDÉO] Visitez la maison à 1200$ par mois de Gabrielle Lisa Collard et son copain Étienne à Sainte-Adèle

Assez récemment, Gabrielle Lisa Collard et son copain Étienne Forest ont quitté un N-D-G bruyant pour s'exiler vers les Laurentides, dans les montagnes de Sainte-Adèle.

Elle est autrice, journaliste et pigiste et il enseigne l'informatique et s'implique dans un paquet de podcasts. C'est avec leur golden retriever, Damia et leur chat Ragdoll, Myosotis, qu'ils vous invite à découvrir leur nouvelle maison.

Avec de la personnalité au pied carré, la maison respire l'amour et regorge d'items inusités et authentiques. En raison de l'abondance de lumière naturelle, Gabrielle se plaît à qualifier l'aire principale de la maison de «tableau vivant». C'est définitivement notre pièce coup de coeur!

Faites aussi la rencontre de Dave, le fameux jacuzzi rouge pompier, et découvrez les petits trésors cachés de cette maison. Fous rires garantis!

Visitez la magnifique maison en nature de Gabrielle et Étienne dans la vidéo ci-haut.

