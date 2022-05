Un duplex transformé en maison moderne et lumineuse, à vendre dans Verdun pour 1 280 000$

Tout de cette propriété de Verdun en met plein la vue.

Si vous appréciez les maisons d’architectes aux lignes simples et épurées, vous serez séduits par l’aménagement de l’espace de cette propriété.

La résidence unifamiliale offre plus de 2 412 pieds carrés d’aire habitable répartie en 9 pièces avec une cour arrière dans le quartier familial qu’est Verdun.

Dès l’entrée, c’est l’escalier moderne qui impressionne.

Sur trois niveaux, la maison offre d’abord une aire ouverte au rez-de-chaussée bénéficiant d’une hauteur sous plafond de 9 pieds. Cette aire ouverte regroupe la cuisine, la salle à manger et le salon.

Mention spéciale à la salle à manger et la cuisine qui se contraste parfaitement. Le mélange du moderne avec la table en bois massif ajoute du caractère à la pièce.

Une porte-fenêtre mène à la cour qui est spacieuse et intime. Celle-ci est peinte en noir et ajoute un certain cachet à la pièce.

Du côté de la cuisine, vous serez assurément séduits par l’immense îlot et le dosseret en quartz. Une portion de la pièce qui regroupe les électroménagers, l'espace café et un évier se trouve derrière une arche. C'est là aussi que vous trouverez une banquette encastrée qui vient créer le parfait coin-repas — détaché de l'aire ouverte principale.

Une salle d’eau dissimulée grâce à une porte en bois complète le rez-de-chaussée.

À l’étage, vous trouverez trois chambres et un espace bureau. Une salle de bain moderne avec une douche séparée et un plancher chauffant. Ce petit luxe ne passera certainement pas inaperçu.

C’est au sous-sol que vous trouverez un grand espace prêt à être aménagé selon les besoins des futurs propriétaires. L’espace nécessaire y est pour un bureau à domicile, une salle familiale, une quatrième chambre ou un gym. une grande salle familiale

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète des lieux.

Le comble de la visite se trouve dans la cour arrière. Avec son grand patio en bois traité et son espace gazonné intime, l’endroit invite aux moments de détente.

Un espace de stationnement privé est accessible par la cour arrière.

À proximité de la plage de Verdun et de la promenade Wellington bondée de commerces, restaurants et cafés, vous serez sous le charme dès la première visite.

Pedro Medeiros et Patricia Medeiros de RE/MAX Harmonie Inc. s’occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 1 280 000$.

