4 parcours originaux pour une «date» pas comme les autres à Montréal

La saison du «dating» est de retour, tout comme les BIXI dans les rues de Montréal. Coïncidence? Peut-être, mais voyons ça comme un signe pour organiser une «date» pas comme les autres.

Au lieu de ne donner rendez-vous à votre «date» qu'à un seul endroit, organisez un petit parcours que vous pouvez faire en BIXI, afin de visiter les plus beaux lieux de Montréal.

Non seulement vous impressionnerez votre «date» d’avoir pris le temps de penser à votre rencontre, mais vous n’aurez pas besoin de vous soucier de votre moyen de transport pendant le rendez-vous, puisque plus de 700 stations de BIXI se trouvent sur l’île et qu'ils sont disponibles 24h sur 24h, 7 jours sur 7.

1. Parc René-Lévesque + canal de Lachine + Messorem

Commencez votre rendez-vous en allant faire un tour au parc René-Lévesque. Vous aurez une magnifique vue sur l’eau en pédalant sur la piste cyclable. Le parc expose aussi 22 sculptures d’art contemporain qui peuvent stimuler les conversations. Après avoir profité de ce coin de Montréal encore trop méconnu, dirigez-vous sur la piste cyclable vers l’est pour boire une bonne bière froide à la microbrasserie Messorem à Pointe-Saint-Charles. Pour vous y rendre, stationnez votre BIXI à la station BIXI Léa-Roback / Sir-Georges-Étienne-Cartier, puis traversez à pied la passerelle Sir-George-Étienne-Cartier jusqu’à la microbrasserie. Cheers!

Stations BIXI pour ce parcours:

Parc riverain de Lachine (des Iroquois)

Léa-Roback / Sir-Georges-Étienne-Cartier

2. Le Cartet + parc de Dieppe

Si vous avez plus envie de faire un pique-nique, vous pouvez décider que le point de rencontre est le restaurant Le Cartet sur la rue McGill. À cet endroit, faites le plein de bons sandwichs, salades et autres aliments à partager. Ensuite, prenez un BIXI pour mettre le cap vers le parc de Dieppe. Cet endroit offre des vues incroyables sur le «skyline» de la métropole et sur le Vieux-Montréal. En direction du parc, vous croiserez l’impressionnant Habitat 67 que vous pourrez prendre le temps d’admirer.

Stations BIXI pour ce parcours:

Des Sœurs-Grises / Marguerite-d'Youville

Parc de Dieppe

3. Parc Fréderic-Back + Le Pourvoyeur ou café Le Petit Flore

Impossible de ne pas trouver de sujet de discussion en vous promenant dans l’intrigant parc Frédéric-Back de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Cet espace vert abrite des sphères blanches d’allure futuriste et c'est l’endroit tout indiqué pour organiser une «date» en BIXI. Après avoir fait le tour du parc et en avoir admiré l’espace, deux options s’offrent à vous: un bon gin tonic au Pourvoyeur ou un repas à la française au café Le Petit Flore. Les deux établissements de la rue Fleury Est se font très bien à vélo, à partir du parc.

Stations BIXI pour ce parcours:

Cité des Arts du Cirque (Paul Boutet / des Regrattiers)

Champdoré / de Lorimier

Chambord / Fleury

4. Stade olympique + Espace pour la vie + Hoche Glacé

Pourquoi ne pas donner rendez-vous à votre «date» dans le coin du Stade olympique pour un après-midi à vous promener autour de cette structure emblématique de Montréal? Impossible de s’ennuyer dans ce coin de la ville puisque les différentes installations d’Espace pour la vie se trouvent à proximité: Biodôme, Planétarium, Jardin botanique et le nouvel Insectarium. Pour terminer le rendez-vous en beauté, enfourchez chacun un BIXI pour vous diriger vers la crémerie Hoche Glacé sur la rue Bennett. C’est la crémerie parfaite pour des produits glacés de toutes sortes et de la crème glacée molle à la dure végétalienne.

Stations BIXI pour ce parcours:

La Tour de Montréal (Pierre-de-Coubertin / Bennett)

Jardin botanique (Pie-IX / Sherbrooke)

Ontario / Sicard

L’abonnement mensuel de BIXI est offert à 18$ et donne accès à 45 minutes de BIXI réguliers illimités et un tarif réduit à plus de 50% sur l’utilisation des BIXI électriques.

Les quelque 9 600 BIXI et 2 400 BIXI électriques du réseau vous serviront non seulement pour vos «dates», mais également pour vous rendre à l’école ou au travail sans avoir à attendre après l’autobus!