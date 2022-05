10 expériences à vivre lors de votre prochain roadtrip à Trois-Rivières cet été

L’été, c’est la saison parfaite pour partir en roadtrip afin de découvrir les trésors cachés du Québec.

Située à seulement 1h30 de route de Montréal, la ville de Trois-Rivières est une destination de choix par sa proximité. C’est l’endroit idéal pour une escapade de quelques jours, proposant des spécialités locales, une culture originale et émergente et des événements festifs!

Voici 10 incontournables à cocher sur votre «bucket list» pendant votre escapade à Trois-Rivières.

1. Prendre un latté pour emporter au Duplex Café

Installé dans un vieux duplex réaménagé, ce café troisième vague est rapidement devenu l’un des plus courus du centre-ville de Trois-Rivières. En plus des lattés, on y retrouve du vin nature, des pâtisseries savoureuses et des sandwichs maison. Avant le déjeuner, joignez-vous au club de course ou de vélo, qui se tient tous les matins la fin de semaine.

2. Dormir dans une maison flottante

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

Posé sur le fleuve Saint-Laurent, Studio Hébergements Flottants propose de passer la nuit au son du vent et de l’eau qui clapote. Les minimaisons luxueuses et écolos offrent une vue magnifique dans un espace aux allures d’hôtel-boutique, à

seulement quelques minutes de marche du centre-ville.

3. Faire un pub crawl pour goûter à toutes les bières de microbrasseries du coin

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

Le Trifluvien est un circuit de la Route des Brasseurs qui permet de vous arrêter dans toutes les meilleures micros de la ville, comme Ô Quai des Brasseurs, Le Temps d’une Pinte et le Gambrinus, microbrasserie pionnière de la Mauricie.

4. Trouver le lieu parfait pour une photo pour son 'gram

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

On oublie parfois que Trois-Rivières est, tout comme Montréal et Québec, l'une des plus vieilles villes de la province! En vous promenant dans les Ursulines, la plus belle rue de la ville, admirez les bâtiments de pierre plus que centenaires... et faites une séance photo.

5. Savourer un délicieux brunch vegan

Le Café Frida est connu à travers la province comme LA destination végétalienne du coin. Leurs brunchs composés d’ingrédients locaux et saisonniers s’inspirent de la comfort food pour créer des assiettes copieuses. Essayez la poutine au tofu squick-squick, le bagel faux-mon ou encore, la toast au Nutella maison que vous pouvez accompagner d’un bon latté (ou deux).

6. Jouer au mini-golf avec des dinosaures géants

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

Si vous avez une date à impressionner, on a la solution pour vous: un mini-golf illuminé aux black lights et peuplé de dinosaures géants. C’est au Laser Plus Trois-Rivières que vous trouverez cette merveille du divertissement!

7. Magasiner un nouvel item déco fait à la main

Le 507 est une coopérative de création locale portée par des artisans de la région. Là-bas, on retrouve une boutique, un café et un atelier de poterie. Tous les produits vendus sont faits par des créateurs d’ici, des bijoux aux plats de céramique en passant par les sérigraphies.

8. Essayer l’un des seuls «tiki bar» authentiques du Québec

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

Le Coconut est un bar mythique de la province, et on comprend vite pourquoi! Ce «tiki bar» est décoré entièrement à l’hawaïenne des années 1950 avec des chaises en osier, des statuettes, des faux palmiers et des drinks dans des noix de coco en prime. Leur décor kitsch est aussi délicieux que leurs cocktails exotiques!

9. Manger une guédille au coucher de soleil

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

Le Sea Shack Au bord du lac est un microresto situé aux abords du lac Saint-Pierre. Il propose un menu frais de bord de mer, comme des calmars frits, des sandwichs à la truite fumée façon lobster roll et même du gelato artisanal.

10. Faire du SUP yoga sur la rivière Saint-Maurice

Courtoisie: Tourisme Trois-Rivières

L’entreprise Maïkan Aventure offre des cours de SUP yoga sur l’eau pour les débutants et les intermédiaires tous les dimanches de l’été. C’est l’occasion idéale de vous initier à ce sport tout en profitant du soleil!

Trois-Rivières est animée au pied carré: venez vous amuser dans cette ville à taille humaine et découvrez toutes les expériences inoubliables qu’elle a à offrir! La Carte musées et le Laissez-passer Exalt vous permettent de faire la tournée des attraits à prix réduit!