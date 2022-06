Un duplex transformé en chaleureuse maison à vendre sur Le Plateau-Mont-Royal à 999 000$

C’est au cœur du Plateau-Mont-Royal que se cache ce magnifique duplex.

Dans un bâtiment construit en 1885, ce duplex transformé en cottage est si chaleureux qu’on dirait une maison de campagne.

Courtoisie

Le rez-de-chaussée est occupé par un adorable studio qui a subi de nombreuses rénovations au cours des dernières années.

Dès l’entrée, vous serez épaté par l’incroyable aire ouverte, qui présente le salon et la salle à manger. De grandes fenêtres l'inondent de lumière naturelle.

Poutres de bois au plafond, foyer en briques et planchers de bois ajoutent énormément de charme à la maison.

Courtoisie

La cuisine se trouve à l’arrière, tout près de la salle à manger. Un grand îlot présente un adorable comptoir-lunch.

De belles portes en bois mènent à la terrasse. En cerisier, celle-ci s’ouvre sur la cour arrière et elle offre un havre de tranquillité aux occupants. Les futurs propriétaires y aménageront un coin salon ou un coin salle à manger, selon leurs besoins. Chose certaine, il s’agit du lieu parfait pour passer du temps de qualité entre amis ou pour savourer un bon café le matin.

Courtoisie

C’est à l’étage que vous trouverez la chambre principale. Digne d’un bel hôtel, elle possède un balcon privé qui donne, encore une fois, sur la cour arrière. Il n’y a pas plus serein comme espace.

Courtoisie

La salle de bains, avec un bain sur pattes et une douche, est à la fois colorée et fonctionnelle. La laveuse et la sécheuse s'y trouvent.

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète des lieux!

Une salle familiale est actuellement aménagée au troisième étage, mais l’espace pourrait très bien être aménagé en deuxième chambre. Pour le moment, l’espace fait place à un grand divan et à un petit coin bureau.

Les futurs propriétaires auront le bonheur de vivre à seulement huit minutes à pied de la station de métro Mont-Royal, sur une rue tranquille bordée d’arbres matures, et de se trouver à proximité de nombreux services, dont des cafés, des épiceries, des fruiteries et plus.

C’est Gaël Lupien, de RE/MAX Action, qui s’occupe de la vente de cette propriété. Le prix demandé est de 999 000$.

Ces propriétés pourraient vous intéresser

s