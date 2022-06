L’entreprise SOJA & CO. ouvre une deuxième boutique au Carrefour Laval

Excellente nouvelle pour les résidents de la Rive-Nord de Montréal!

L’entreprise québécoise spécialisée dans l’art du cocooning SOJA & CO. ouvrira une deuxième boutique dans le Carrefour Laval le 30 juin.

Si vous aimez que votre maison sente le ciel, vous serez ravi des produits proposés dans cette toute nouvelle boutique. La première boutique se situe aux Promenades Saint-Bruno, sur la Rive-Sud de Montréal.

Voisine du Simons et du Browns, voilà que cette boutique débordera de nouveautés pour la maison et pour la terrasse. Tout le monde s’arrache ces bougies artisanales fabriquées à la main, aux doux parfums, et leurs savons à main liquides.

De plus, vous y trouverez une eau de linge à l’écorce de pin et au cèdre qui transporte l'esprit automatiquement dans une forêt boréale.

Tous les produits de la marque québécoise sont conçus sans cruauté animale et sont véganes.

Plusieurs produits de la gamme pour la maison sont fabriqués dans un souci de réduire sa consommation énergétique et l’utilisation de produits chimiques dommageables pour la peau et l’environnement.

SOJA & CO. est vraiment LA boutique où dénicher d’incroyables cadeaux (locaux) à offrir.

Voici quelques produits qui sont d’ailleurs tombés dans l’oeil de Silo 57 lors de la visite de la boutique:

