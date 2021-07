10 destinations gourmandes à découvrir pendant votre prochain roadtrip au Québec

À la recherche de destinations où bien manger pendant vos vacances au Québec? Voici un roadtrip gourmand pour découvrir (ou redécouvrir) les Aliments du Québec!

Pour un maximum d’inspiration lors de vos prochaines vacances dans la Belle Province, ces 10 destinations égayeront vos papilles gustatives et rempliront votre tête de souvenirs:

1. Estrie | Canards du Lac Brome

Si vous visitez les Cantons-de-l’Est cet été, à proximité du pittoresque village de Knowlton se trouve la boutique Canards du Lac Brome qui détient plus de 65 produits mettant en vedette cette volaille, de la cuisse confite à l’effiloché de canard en passant par les saucisses, les rillettes et les pâtés.

Et pour en apprendre davantage sur les processus de fabrication, vous pouvez visiter librement leur centre d’interprétation du canard.

2. Outaouais | Fromagerie La Cabriole

En tant qu’artisans fromagers, les membres de la famille Bédard adorent accueillir les visiteurs dans leur fromagerie de Montcerf-Lytton dans la Vallée-de-la-Gatineau. Tous leurs fromages sont fabriqués avec du lait entier selon les règles de l’art artisanal, qui est leur spécialité.

Vous craquerez certainement pour l’onctueux Montcerfois aux Canneberges. En prime, vous pourrez suivre la transformation du lait en fromage en visitant l’usine adjacente!

Sur sa terre biologique où poussent différents petits fruits, la Bio Ferme des Caps cultive et transforme ses récoltes dans le respect de l’environnement. Grâce au savoir-faire des propriétaires, l’entreprise locale est derrière la marque Korzen et a développé des produits fermentés de renom incluant du kombucha et du koffucha.

Pour prolonger l’expérience, vous pouvez même loger sur la ferme ou participer aux différentes activités offertes comme les cours de groupe de cardio-forêt, la sylvothérapie, la mini-ferme et la marche d'identification qui permet d'en apprendre plus sur les plantes de chez nous!

4. Gaspésie | Microbrasserie Pit Caribou

Facebook Microbrasserie Pit Caribou

Après une journée de randonnée, rien n’est plus agréable qu’une bonne bière fraîche, principalement lorsqu’elle se démarque par ses saveurs d’ici. À la Microbrasserie Pit Caribou de L’Anse-à-Beaufils, en plein cœur de Percé, vous aurez l’embarras du choix!

Les différentes bières artisanales – comme La Gaspésienne #13 et La Bonne Aventure Rousse – peuvent être dégustées sur la terrasse près de la plage qui donne une vue imprenable sur le golfe du Saint-Laurent.

5. Mauricie | Laiterie Lampron

Facebook Laiterie Lampron

À la Ferme Y. Lampron et Fils de Saint-Boniface, vous aurez non seulement la chance de goûter leurs produits, dont leur délicieux lait au chocolat, mais également de faire une incursion dans l’univers de la production laitière biologique grâce à une visite guidée. Vous pourrez mieux comprendre les pratiques derrière leurs délicieux produits!

La visite guidée pour toute la famille permet également l’observation d’animaux sur la ferme. Un incontournable en Mauricie!

Facebook Miellerie de la Grande Ourse

Cette entreprise d’apiculture biologique de Saint-Marc-de-Figuery compte 400 ruches avec plus de 20 millions d’abeilles. Dans la boutique Miellerie de la Grande Ourse, vous aurez accès au fruit de leur travail: que ce soit différentes variétés de miel, des bougies artisanales ou des tartinades aux saveurs raffinées.

Ensuite, rendez-vous près du bassin d’eau bucolique pour immortaliser vos trouvailles sur Instagram et faire une petite pause détente!

Cette fromagerie de Trois-Pistoles ne se contente pas seulement d’offrir des fromages fins à pâte molle, fraîche, ferme ou assaisonnée: sur les lieux, vous pourrez aussi découvrir le restaurant chez Kwick-Kwick.

C’est l’endroit idéal pour casser la croûte sur la route pendant que vous faites du tourisme gourmand! Pour une dégustation complète, essayez leurs mets à base de fromage, mais aussi leurs produits du terroir, leurs nombreux pains faits maison et leur gelato.

De plus, à partir du restaurant, vous aurez une vue imprenable sur le fleuve et vous pourrez admirer le coucher de soleil!

8. Laurentides | Domaine Lafrance

Le Domaine Lafrance de Saint-Joseph-du-Lac est la destination tout indiquée pour déguster de savoureux cidres aromatisés (et de glace) qui sont réalisés avec soin. On retrouve également leur incontournable vermouth de pomme Rouge Gorge ainsi qu’une grande sélection de spiritueux.

Après avoir acheté quelques produits gourmands à la boutique, profitez de la beauté du verger pour faire un pique-nique sur place. Installez-vous à une table ou étendez une couverture au sol.

Facebook Les Cultures du Large

En plus de vendre des produits de la mer comme des huîtres, l’entreprise québécoise située à Havre-aux-Maisons invite les gens à découvrir l’univers de la pêche aux homards, de l’aquaculture en mer et de l’élevage de mollusques.

Vous pourriez même entrer dans la peau d’un véritable mariculteur ou pêcheur en participant à une excursion maritime. Il ne vous restera plus qu’à attraper votre repas!

Domaine Le Cageot - VIGNOBLE

Pour un pique-nique en plein air, rendez-vous au Domaine Le Cageot de Jonquière afin de découvrir leurs produits fabriqués à partir de petits fruits comme les bleuets sauvages ou les raisins autochtones. Coup de cœur pour leurs tartinades et leurs vinaigrettes!

Sur place, vous pourrez aussi faire de l’autocueillette de framboises ou vous balader dans le décor enchanteur du vignoble. Pour ceux qui le désirent, des visites guidées sont organisées!

Le Québec déborde d’artisans et de producteurs qui rendent l’achat local accessible et délicieux. D’ailleurs, si vous avez envie de découvrir d’autres Aliments du Québec, continuez ce roadtrip gourmand en visionnant l’émission La Belle Tournée à TVA, les lundis à 21 h, et à Télé-Québec, les dimanches à 18 h.