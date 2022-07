Cet événement foodie adoré des gens de Québec n'aura finalement pas lieu cette année

Qu'arrive-t-il de Limoilove? La question soulevée par les participants a finalement été adressée par les organisateurs. L'évènement qui rassemble les curieux, les gourmands, les camions de bouffe de rue et les artisans ne revient pas cette année.

Après quatre éditions couronnées de succès avant la pandémie, c'est l'annonce qui a été faite sur la page Facebook de Limoilove.

«Qu'arrive-t-il de Limoilove? Nous avons l'immense regret d'annoncer que Limoilove, l’événement de rue foodie et branché le plus « lové » en ville, n’aura malheureusement pas lieu en 2022. La direction de la Société de développement commercial 3e Avenue a pris cette décision, disant vouloir opter pour un nouvel événement à caractère familial au courant de l'été.

Tous les artisans de MATIÈRS création / production et EvenTouch, co-producteurs de l'événement, sont profondément déçus de cette décision, mais réfléchissent déjà aux possibilités de présenter Limoilove ailleurs en 2023.

Nous souhaitons profiter de l'occasion pour remercier les dizaines de milliers de participants qui ont répondu à l'appel au cours des 4 éditions présentées de 2016 à 2019. Nous espérons de tout cœur vous revoir toutes et tous dans une édition renouvelée de Limoilove, l'incontournable des soirées urbaines à Québec!»

Limoilove est le rassemblement des foodies à la place Limouloise de la 3e avenue à Québec. Plusieurs restaurants ont participé aux éditions précédentes pour faire découvrir leurs spécialités et des cocktails pendant les 5 à 7 gourmets. On peut penser au Arvi, à La Planque, au Cendrillon, Myiagi et bien d'autres. L'évènement est aussi une bonne manière de découvrir des artisans uniques au travail inusité et profiter de l'été au son des artistes invités.

L'annonce de cette semaine ne marque pas la fin officielle de Limoilove, les organisateurs sont déjà sur la planche à dessin pour concocter une nouvelle mouture de l'évènement pour l'an prochain, sous une formule revisitée.

