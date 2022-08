Une maison mid-century modern tout à fait unique à vendre pour 899 000$ à Saint-Bruno-de-Montarville

Les amoureux du design tomberont certainement sous le charme de cette maison construite en 1963.

La propriété située à Saint-Bruno-de-Montarville n’a peut-être rien de spécial au premier regard, mais c’est une fois à l’intérieur qu’on y découvre un décor presque figé dans le temps.

Le plain-pied de style mid-century modern a été entretenu avec soin au fil des ans afin de conserver son esthétique unique.

On y retrouve également un joli salon avec un foyer au bois.

La propriété possède un total de quatre chambres (dont une au sous-sol) ainsi que d’une salle de bain complète et d’une salle d’eau.

Découvrez l'intérieur complet de la maison dans la vidéo ci-haut!

En plus de son look à couper le souffle, la propriété se trouve sur un terrain boisé et en coin de 20 635 pieds carrés. Ce dernier est prêt à être aménagé selon vos goûts.

La maison se trouve à distance de marche du village de Saint-Bruno-de-Montarville et de tous les services.

C’est Roxane Jodoin qui s’occupe de la vente. La propriété est affichée au coût de 899 000$. Tous les détails ici.

Crédit photo : Caroline Dion

