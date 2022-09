Une immense dégustation de vin gratuite aura lieu à Québec en septembre

Du 9 au 11 septembre, le Grand Marché de Québec accueille les vins de Bordeaux, une occasion de se rassembler entre amis pour déguster gratuitement de nombreux produits.

Afin de souligner le 60e anniversaire de l’association entre la ville de Québec et Bordeaux, plusieurs découvertes vinicoles seront à prévoir dans une ambiance décontractée et conviviale.

Si la faim se fait ressentir, une planche gourmande de la Laiterie Charlevoix ou du Pied Bleu sera vendue séparément afin d’accompagner votre verre de vin. Des accords vin-repas seront aussi en vente au kiosque des commerçants participants du marché.

Au cours de la fin de semaine, apprenez-en plus sur la base de la dégustation et découvrez l’ABC des vins de Bordeaux. Contrairement aux dégustations, certains ateliers sont payants et demandent une inscription obligatoire.

Amateur ou apprenti, tout le monde est le bienvenu!

Grand Marché de Québec

9 au 11 septembre

Plus de détails sur le site internet du Grand Marché de Québec.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s