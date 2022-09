Une maison en rangée entièrement rénovée avec une cour arrière de rêve, à vendre dans Verdun à 1 479 000$

De la rue, la façade de ce duplex converti en maison à étage se démarque par sa porte d’un rouge vif. La maison est aussi accessible de la ruelle arrière, dédiée aux piétons.

Dès l’entrée, le design de l’endroit épate. Un mur de lattes d’épinette verticales et peintes en noir annonce les contrastes qu’on retrouve un peu partout dans la propriété. L’escalier suspendu ajoute au cachet contemporain du décor.

C’est à l’architecte Nathalie Thibodeau que revient le crédit pour l’aménagement des lieux. Le projet porte le nom de «La Loge, une maison ivre». L’idée était de créer une maison invitante, enjouée, où il est agréable de recevoir la famille et les amis.

Un total de 14 pièces, incluant trois chambres et trois salles de bains, se trouvent dans la propriété.

Sur trois niveaux, la maison est composée d'espaces ouverts et modulables pour recevoir, mais aussi pour offrir intimité et repos.

Dans l’aire ouverte, vous retrouverez un salon, une salle à manger et la cuisine. La fenestration arrière vient créer une extension de l’intérieur vers l’extérieur.

Tous les détails de conception sont de qualité et en font une maison surprenante.

À la cuisine, le frigo est dissimulé par un mur en lattes d'épinette peintes en noir. Avec son îlot et son comptoir en granite et une partie en érable, ce n'est pas l’espace qui manque. Un grand garde-manger avec plancher chauffant risque d’ailleurs de plaire aux futurs propriétaires.

Un grand bureau stimule la productivité. L’espace met de l’avant un fait sur mesure, idéal pour le télétravail. Une balançoire a aussi été intégrée à l’espace pour divertir. Cet espace peut facilement être transformé en chambre à coucher au besoin. Une porte oscillo-battante offre un accès sur le balcon en fibre de verre.

La chambre principale est tout simplement digne d’un hôtel cinq étoiles. Avec un bain installé dans la pièce et une douche hammam, on ne pourrait demander mieux pour se détendre!

La salle de lavage est attenante à la chambre principale. L’époque où il faut trimbaler le panier de linge sale sur plusieurs niveaux est révolue.

De son côté, le sous-sol se démarque par son plancher en béton poli radiant qui recouvre l’ensemble de la pièce ouverte. L’espace pourrait d’ailleurs être divisé pour accommoder une chambre fermée. Une salle de bains complète y est aussi aménagée avec plancher de béton chauffant et une douche en céramique et en vitre.

Le clou de la visite demeure la sublime cour arrière. Une cuisine et un bar entièrement équipés avec BBQ encastré, une sortie pour téléviseur mural, un réfrigérateur de comptoir, un lavabo et plus encore sauront plaire aux personnes qui ont le cœur à la fête.

La cour vous offre aussi une superbe terrasse en cèdre blanc teint avec un spa intégré, une douche extérieure et du gazon synthétique. Il n’y a pas de meilleur endroit pour profiter des chaudes journées d’été.

David Tardif et Maxime Tardif, de l’Équipe Tardif chez Royal LePage Altitude, s’occupent de la vente de la propriété. Ses futurs propriétaires devront débourser 1 479 000$ pour en faire l’acquisition.

