Espagne: 5 activités méconnues à essayer à Ibiza pour ceux qui n'en peuvent plus de faire la fête

Par une simple recherche sur internet, Ibiza nous semble être un endroit dédié à la fête et au «lendemain de veille». Pourtant, la petite île qui se trouve au cœur de l'archipel des Baléares est également un lieu de relaxation, où l'on retrouve une tonne d’endroits reposants et magiques.

Voici donc 5 activités méconnues à faire à Ibiza (pour vous remettre de votre lendemain de veille)!

1. Les randonnées cachées et leurs paysages à faire rêver

Pour une randonnée «cachée», rendez-vous à Santa Agnès, près du restaurant Portas dos Cielo. Tout près, vous verrez une flèche bleue indiquant le début d’un chemin emprunté par les habitants locaux. Les villages de San Juan et Sant Vicente offrent aussi de belles randonnées. Garez-vous près de la route et portez attention aux affiches indiquant les chemins à emprunter.

SONIA CARDINAL Randonnée à San Juan

Si vous êtes en groupe et que vous souhaitez être guidés, des entreprises comme La Meta et Ibiza Hike Station offrent de découvrir l’île d’une manière différente. Leurs guides vous conduisent vers des endroits inédits: ponts de pierre, piscine naturelle, le tout incluant souvent une méditation ou une expérience de «sound healing» (thérapie par le son) à la fin.

2. Les «calas» aux eaux bleues et leurs «chiringuitos»

Les plages cachées et discrètes sont la clé afin d’apprécier la nature d’Ibiza. Rendez-vous pour la fin de la journée afin d’admirer le coucher du soleil et profitez de la suite pour découvrir la cuisine locale. La plupart des «calas» (criques d’eau avec espace baignable) ont leur «chiringuito»: leur petit bar de plage.

SONIA CARDINAL Cala Escondida

Visitez celui de Cala Xuclar au nord pour manger les pieds dans le sable, rendez-vous à S’Illot des Rencils pour son côté classique ou découvrez celui de Cala Escondida, tout près de Sunset Ashram pour son côté nature, écologique et sa vue imprenable sur le coucher de soleil.

3. Les marchés hippies et colorés

Que ce soit pour rencontrer les commerçants du coin ou vivre une expérience culturelle près des racines d’Ibiza, une manière de s’imprégner de l’énergie de l’île est d’y visiter ses marchés.

De juin à septembre, à Santa Eulària des Riu, le Marché de Nuit du Marché Las Dalias offre, certains soirs, l’occasion de découvrir des artisans de l’île, de flâner et de danser au son d’un groupe de musique. Le mercredi, le même endroit offre les soirées Namaste, entièrement dédiée à la célébration. Certains artisans sont aussi présents au Hippie Market de San Juan le samedi.

Pour une expérience de type marché aux puces, le marché du samedi de San Jordi permet de découvrir des artisans aux inspirations «vintage».

4. Les endroits où célébrer le coucher du soleil

À Ibiza, le coucher de soleil est une institution: on le célèbre à travers l’île tous les soirs ainsi que pour marquer les saisons. Parmi les endroits «cachés», on retrouve, au nord, la plage de Caló de S’Illa ou Moon Beach, surnommée ainsi à cause des rochers, d’apparence similaire à la Lune. Même si la descente en voiture est longue, l’endroit est particulièrement magique.

SONIA CARDINAL Cala Moli

Moins secrète mais emblématique des années hippies d’Ibiza, la plage de Benirràs est l’un des meilleurs endroits sur l’île pour vivre l’expérience traditionnelle et y passer l’heure dorée au son des tambours.

Cala Moli, du côté sud-est, offre aussi une vue incroyable. Sa plage était reconnue dans les années 70. Elle est le théâtre de prestations musicales et artistiques aujourd’hui.

5. Les restaurants différents et espaces culturels

Ibiza est ouverte sur le monde et certains restaurants et espaces le démontrent particulièrement bien. À Santa Gertrudis, pour s’attabler sur une terrasse dans le village et découvrir une cuisine contemporaine espagnole aux inspirations italiennes, passez par le Bar Milagros .

SONIA CARDINAL Nudo

Pour un lunch parfait en bord de mer, visitez Nudo qui offre des plats de fruits de mer frais dans un endroit au design simpliste.

Can Pep Rey est un espace culturel inspirant: cette marque de vêtements conçus à Barcelone ayant une «casita» à Ibiza, offre des ateliers et expositions permettant de rencontrer plusieurs créatifs de l’île.

Bon à savoir

Pour découvrir ces facettes, le moment idéal pour visiter l’île est le mois de septembre ou octobre. Après la période touristique d’été, il est possible de découvrir la vraie nature d’Ibiza.

