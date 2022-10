Un vin orange canadien illustré par l’artiste québécoise Miville disponible à la SAQ

Une toute nouvelle marque de vins canadiens a fait son entrée à la SAQ au cours des dernières semaines. Il s’agit de Pas Sages, une gamme qui met de l’avant le savoir-faire des vignerons d’ici, mais également l’art visuel québécois.

Les amateurs de vins orange seront ravis de savoir que la toute première cuvée de Pas Sages est un vin orange non filtré et composé de cépages vidal 60% et chardonnay 40%.

Ce dernier est disponible à la SAQ depuis le 13 septembre dernier. Il se peut que vous l’ayez déjà aperçu sur les tablettes, car son étiquette est vraiment sublime.

Pas Sages a en effet mandaté des artistes locaux pour illustrer ses bouteilles. La bouteille du orange non filtré a été mise en valeur par nul autre que la talentueuse Jennifer Tremblay, mieux connue sous son nom d’artiste Miville.

«Animée par sa provenance locale, la forme rouge pointe une position géographique canadienne optimale pour le vin, entre deux cours d’eau qui sont représentés par la couleur saumon. Ce rouge unique qui se dépose sur cette couleur qui représente bien le côté audacieux de ce vin sec orange.» Voilà comment l’artiste décrit son œuvre apposé qui représente le vin.

Le orange non filtré est disponible en ligne comme en magasins à travers le Québec. Il se détaille 19,75$.

Deux autres vins de la gamme Pas Sages sont également arrivés sur les tablettes le 11 octobre dernier. Il s’agit du gamay mi-corsé illustré par Mephisto Bates et du mousseux brut illustré par Mélanie Arcand.

Une dernière bouteille viendra compléter l’offre Pas Sages le 28 février prochain. Il s’agit d’un riesling demi-sec illustré par Amelia Hadouchi.

