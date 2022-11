Où manger à Québec: les restaurants les plus romantiques dans le Vieux-Québec

Le Vieux-Québec est reconnu à travers le monde pour la beauté de son architecture, la propreté de ses lieux et le romantisme qui se dégage de ses rues historiques.

Rien d’étonnant que les restaurants y soient si populaires. On aime s’y retrouver pour partager un bon repas et après s’être régalé, on en profite pour aller se promener en admirant la richesse patrimoniale de ce lieu unique.

Voici 12 restaurants dans le Vieux-Québec qui vous donneront envie d’une promenade après le souper.

Ce célèbre restaurant tournant, voisin de la Grande-Allée, connu pour sa vue et reconnu pour sa table, offre une vision à 360 degrés de la ville de Québec. Le tour complet se fait en une heure trente, le temps de partager un repas délectable. Un concept divin signé Restos Plaisirs.

1225, cours du Général de Montcalm

Un gros plus pour l’endroit, leur choix impressionnant de mayonnaises maison. Parmi les burgers à déguster, plusieurs suggestions végétariennes comme le noix et épinards qui est tout simplement divin (noix, épinards, mozzarella, sauce tomate, laitue, tomates, mayo et moutarde forte).

145, rue Saint-Jean

Ce restaurant de Québec offre un menu entièrement végétalien. Parmi les nombreux choix: fettucine aux champignons, général Tao, spaghetti carbonara et le célèbre risotto. Cette place saura vous surprendre et la salle à manger chic et moderne vous charmera.

97, rue du Sault-au-Matelot

Ce chic bistro parisien du Vieux-Québec est le voisin de la porte Saint-Jean. Leurs frites magiques et leur sauce secrète agrémenteront votre assiette de la meilleure façon qui soit. Avec ses murs de pierres, l’endroit vous promet une soirée chaleureuse!

1080, rue Saint-Jean

Ce bistro sans prétention du Faubourg Saint-Jean est à essayer absolument avec son menu qui change selon la disponibilité des produits locaux. Ainsi, vous ne vous lasserez jamais et ferez toujours de splendides découvertes culinaires. À noter que les desserts sont à tomber par terre!

700, rue Saint-Jean

Apprécié pour ses burgers originaux et ses poutines réinventées, le Chic Shack préconise des ingrédients locaux... du bison au homard. Une atmosphère détendue et conviviale. La vue sur le Château Frontenac, son voisin, ne risque pas de vous déplaire!

15, rue du Fort

Au cœur du légendaire quartier historique Petit Champlain, ce restaurant réconfortant vous plaira assurément. Un lieu idéal pour de délicieuses grillades et de délectables gratins accompagnés d’un bon verre de vin. Ambiance champêtre assurée!

52, rue du Petit Champlain

Ce bistro représente la simplicité et la fraicheur avec ses plats créatifs, organiques, équilibrés et gourmands. Entre le fleuve et la place Royale, l’endroit est magnifique. Vous aurez le choix entre une promenade dans le Vieux-Port ou dans le quartier Petit Champlain!

36, rue Saint-Pierre

Situé au coeur du quartier Petit Champlain, le chalet sportif le Q-de-Sac Resto-Pub propose un menu aux saveurs québécoises dans un décor chaleureux. Si vous avez très faim, il faut opter pour le Burger du Bûcheron avec double boeuf haché et double cheddar.

10, rue du Cul-de-Sac

Réputé pour sa cuisine italienne moderne et son ambiance unique, le Il Teatro offre une vue splendide sur le Vieux-Québec, les fortifications et la place D’Youville. Pour un souper en couple, c’est l’endroit par excellence, avant ou après un spectacle au Capitole.

972, rue Saint-Jean

Depuis 25 ans, le Côtes-à-Côtes se distingue par ses côtes levées, tartares, grillades et burgers de luxe! Avec la vue imprenable sur le Saint-Laurent, gageons que vous ne vous ferez pas prier pour une promenade dans le quartier Petit Champlain et sur le bord de l’eau!

32, rue du Marché-Champlain

Un sympathique bistro français aux allures champêtre qui nous fait voyager vers la Méditerranée! Le menu regorge de produits du terroir savoureux, frais du jour et sélectionnés soigneusement par les propriétaires! Lors des soirées plus fraiches, le coin du feu est très populaire, il vous fera sentir comme dans un chalet.

75, rue Saint-Paul

