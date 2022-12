[VIDÉO] Audrey Rivet nous montre comment cuisiner le plus beau brunch des Fêtes + une recette

Qui n’a pas déjà rêvé d’être invité à bruncher chez la créatrice de contenu Audrey Rivet? Avec sa maison de rêve, son sens de la déco minimaliste, sa créativité et surtout sa personnalité relax et drôle, on a envie qu’elle soit notre nouvelle BFF!

On a eu la chance d’aller faire un tour chez elle pour un savoureux brunch des Fêtes où elle nous a préparé des crêpes, un plateau de fromages et une Shakshuka.

Pour pimenter encore plus votre brunch, Audrey suggère de servir un Baileys l’Originale crème irlandaise sur glace avec le repas. Le Baileys est une boisson alcoolisée qui complète parfaitement toutes vos festivités, que ce soit pour regarder des films en mode relax dans votre salon ou plutôt pour égayer vos partys de famille.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour voir comment Audrey prépare son fameux brunch des Fêtes!

Voici la recette de Shakshuka d’Audrey:

Ingrédients

• 30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

• 1 oignon moyen, coupé en dés

• 1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés

• 4 gousses d’ail, finement hachées

• 10 ml (2 c. à thé) de paprika

• 5 ml (1 c. à thé) de cumin

• 1 ml (1/4 de c. à thé) de poudre de chili

• 1 boîte de 828 ml (28 oz) de tomates pelées entières

• Œufs (1 à 6 au choix)

• Coriandre fraîche, hachée

• Persil frais, haché

• Sel et poivre, au goût

• 1 avocat pour garnir

Préparation

1. Faire chauffer l’huile d’olive dans une grande poêle à feu moyen. Ajouter le poivron et l’oignon hachés et faire cuire pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que l’oignon devienne translucide.

2. Ajouter l’ail et les épices et faire cuire une minute supplémentaire.

3. Verser la boîte de tomates et son jus dans la poêle et défaire les tomates à l’aide d’une grande cuillère. Assaisonner de sel et de poivre et faire mijoter la sauce.

4. Transférer votre poêle au four à 350 °C et cuire pendant 5 à 8 minutes.

5. Garnir d’œufs, de coriandre et de persil hachés ainsi que d’avocat.

Ajoutez une touche de «wow» à votre brunch des Fêtes en servant un verre de Baileys l’Originale crème irlandaise sur glace à vos invités.

