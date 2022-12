[CONCOURS] Gagnez un séjour de deux nuits au Lofts du Village à Chelsea

Parce qu'on sait à quel point vous travaillez fort et que les occasions de décrocher se font de plus en plus rare, l'équipe de Silo 57 a eu envie de vous gâter.

Silo 57 et Silo Voyage ont collaboré avec Les Lofts du Village à Chelsea afin de vous offrir un séjour de deux nuits dans un incroyable loft en nature.

Situé à une vingtaine de minutes d’Ottawa, le joli village de Chelsea est un bel endroit où s’évader le week-end.

Conçus afin d’accommoder les personnes qui chercheraient à vivre une «staycation», les Lofts du Village profitent du Nordik Spa-Nature et d'une proximité au Parc de la Gatineau. L’ensemble des unités des Lofts du Village sont de style contemporain et propice à la détente. Ils profitent tous de belles grandes fenêtres qui permettent d’admirer la nature qui entoure le bâtiment.

Voici les détails du concours:

Le prix inclut deux nuits au Lofts du Village du dimanche au jeudi seulement.

Le petit-déjeuner est compris dans le prix. Les gagnants pourront se rendre au café-resto Biscotti & cie afin de déguster ses parfaits lattés et ses viennoiseries.

Le prix est d'une valeur de 700$.

Pour participer, vous n’avez qu’à vous abonner à la page Instagram de Silo 57 dès maintenant, suivre les consignes du concours et croiser les doigts bien fort!

Bonne chance!

