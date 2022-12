Une maison prisée par les vidéastes à vendre pour 1 377 400$ aux Îles-de-la-Madeleine

Cette magnifique propriété située à Havre-Aubert aux Îles-de-la-Madeleine est reconnue pour accueillir de nombreuses équipes de tournage.

Surnommée la Maison de Rosée, cette propriété locative d’exception est en mesure d’abriter de nombreux convives tout en offrant un décor typique des Îles.

À l’intérieur, on retrouve un espace semi-ouvert avec une cuisine conviviale, une jolie salle à manger et un salon. Un coin véranda a aussi été aménagé afin d’y prendre un moment pour relaxer et faire des lectures dans un joli hamac.

La maison propose un total de 5 chambres à coucher en plus d’un dortoir situé au 3e étage qui peut accueillir plusieurs invités. Une pièce qui sera certainement prisée par les plus jeunes!

La maison construite en 1955 offre un design typique des Îles et est composée majoritairement de bois.

Le rez-de-jardin est composé d’une autre salle à manger, d’une cuisine, d’une salle de lavage et plus encore. C’est pratiquement un autre espace de vie complet.

À l’extérieur, on y retrouve aussi une vaste galerie ainsi qu’une vie à couper le souffle sur la nature environnante.

Une propriété d’exception!

C’est René Lemay Courtier Immobilier Inc qui s’occupe de la vente de cette magnifique propriété. Cette dernière est affichée au coût de 1 377 400$. Tous les détails ici.

