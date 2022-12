Un magasin général avec du cachet ancestral à vendre dans le Vieux-Terrebonne à 749 995$

Installé dans une ancienne librairie, le magasin général du Vieux-Terrebonne proposait du vrac alimentaire & ménager, des cadeaux mettant en avant les artisans locaux, offrait un service de restauration de mobilier et des trouvailles vintage.

Voilà que la bâtisse se retrouve sur le marché, et pourrait être l'hôte de votre futur grand projet!

À l’intérieur, l’aire ouverte, le foyer, la mezzanine et la salle utilitaire forment l’espace communément appelé le Magasin général. Avec plus de 100 ans d’histoires, ses plafonds en tuiles de métal travaillé, ses poutres de bois apparentes et l’immense foyer de briques Terracotta, les amateurs d’architecture ancestrale seront servis.

L’aire ouverte comprend une cuisine et un entrepôt, des comptoirs utilitaires style comptoir-caisse, des murs de panneaux rainurés pour usage commercial et un système d’éclairage sur rails.

De son côté, l’espace foyer comprend un meuble d’antan intégré au mur, une table antique de plus de 10 pieds de long et un immense chandelier artisanal en bois et fer forgé.

La mezzanine est accessible par un escalier étroit qui surplombe l’espace foyer. Elle comprend une salle d’essayage et des installations pour exposer des vêtements ou accessoires de mode.

La salle utilitaire offre une cuisinette d’appoint, une toilette et la salle des machines.

Les propriétaires auront aussi accès à un appartement de deux étages et sa propre entrée indépendante (la porte à gauche sur la façade). Celui-ci se situe au deuxième et troisième étage de cet édifice centenaire et propose trois chambres.

Son premier étage est composé de trois pièces fermées, une salle de bain complète et une cuisine rénovée au goût du jour.

Les moulures de chêne, les rangements en bois intégrés au mur à l’ancienne, les persiennes, les comptoirs de pierre dans la salle de bain et le luminaire de style mid-century ne passent pas inaperçus.

Le deuxième étage sert de grand salon multidisciplinaire. Ces 400 pieds carrés peuvent accueillir les grandes familles. Il y a même une salle d’eau à cet étage.

Si vous rêvez depuis longtemps d’ouvrir une boutique, une buvette, un café ou un restaurant qui a de la gueule, voilà votre chance!

Les futurs propriétaires devront débourser 749 995$ pour en faire l’acquisition. Pour plus de détails sur la vente du commerce, consultez la fiche immobilière sur le site de Du Proprio.

