Où partir en janvier: les meilleures destinations voyage

En janvier, on saute dans un avion question de fuir les ressentis de -40°C et les incessantes tempêtes de neige au Québec.

Que vous ayez envie d’une destination soleil ou de vacances sportives, cette liste de destinations risque de vous fournir l’inspiration nécessaire pour emballer vos cliques et vos claques et partir à l’exploration.

Voici donc 8 destinations idéales à visiter en janvier.

1) La Norvège

Entre -6°C et -1°C

Malgré le fait qu’il n’y a pas beaucoup d’ensoleillement à Oslo en janvier (une heure seulement par jour), les aventuriers se rendent en Norvège pour y courir les aurores boréales. Misez sur la Norvège du Nord, cette région aux multiples îles, fjords et montagnes: elle constitue l'un des plus beaux et intéressants endroits où voir des aurores boréales.

2) Les Maldives

Entre 25°C et 29°C

L’archipel des Maldives propose des paysages dignes des plus belles cartes postales. Pour des vacances hautement méritées, et pour commencer l’année en lion, un voyage dans les Maldives est de mise. Malé, Maafushi et Addu Atoll sont des endroits prisés par les amateurs de sports nautiques.

3) Cuba

Entre 19°C et 27°C

Cuba en janvier, c’est le paradis sur terre! Par ses chaudes températures et ses eaux cristallines, cette destination plaît aux petits comme aux gros budgets.

4) Le Sri Lanka

Entre 20°C et 28°C

Pour être au chaud et fuir la neige, misez sur le Sri Lanka. Cette île d’Asie séduit par ses places, ses montagnes, sa faune et ses nombreux monuments.

5) L'Autriche

Température moyenne de 2°C

Pour le ski, l’Autriche fait partie de ces destinations auxquelles on aime rêver plutôt que de les visiter. En janvier, faites-vous le cadeau d’un voyage de ski et attaquez les pistes de ce magnifique pays.

6) L'Australie

Entre 26°C et 30°C

Pour la chaleur, janvier est idéal pour visiter l’Australie et ses merveilles. ​​Sydney, Melbourne, Cairns et la Gold Coast sont des immanquables. Lors de vos vacances, vous ferez de la plongée et des randonnées. La fin de janvier est une période idéale pour profiter de ce pays sans les hordes de touristes.

7) Le Maroc

Entre 20°C et 23°C

Le Maroc en janvier? C’est oui! Des souks aux marinas colorées, ce pays a tant à offrir aux visiteurs qui le choisissent. Ajoutez Jbel Toubkal, la plus haute montagne d’Afrique du Nord, à votre itinéraire. La ville toute bleue de Chefchaouen, Casablanca, Marrakech et Fès sont tout aussi immanquables.

8) La Suisse

Entre -2°C et 2°C

L’une des meilleures destinations au monde pour le ski alpin et la planche, c’est la Suisse. Les amoureux de la neige seront servis. Profitez de votre voyage pour braver les stations Gstaad, Engelberg, Zermatt et Saint-Moritz. Ne manquez pas les chocolats suisses ni les balades en traîneau.

