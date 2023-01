Un chalet en bois de luxe, avec spa, à louer près de Saint-Donat

En bordure du parc régional de la forêt Ouareau, non loin de Saint-Donat, le chalet Le Lykke est à mettre dans vos favoris si vous planifiez une escapade en famille ou entre ami.e.s cet hiver.

Airbnb

À lire aussi - Une auberge complètement rose où passer un week-end magique à 45 minutes de Montréal

Disponible sur Airbnb, le Lykke, totalisant trois étages, est conçu pour accueillir jusqu’à 6 adultes et 2 enfants. Ce lieu offre 3 salons, 3 chambres à coucher avec lits queen et 3 salles de bain complètes, et son décor est à la fois chaleureux et un brin scandinave.

Le nom «Lykke» signifie d’ailleurs «bonheur» en danois!

Airbnb

Airbnb

Airbnb

Le rez-de-chaussée comprend entre autres «un grand espace ouvert pour se rassembler et cuisiner dans la cuisine spacieuse, lire un livre au coin du feu dans le salon ou profiter d'un repas fantastique entre amis et en famille», selon les hôtes.

Airbnb

Airbnb

Après vos journées de plein air, vous pourrez profiter d’un circuit thermal (bain à remous, sauna, coin feu et lounge) réparti en deux étages sur les terrasses extérieures. Les hôtes garantissent que vous y aurez une belle vue sur les montagnes enneigées de Lanaudière.

Airbnb

Airbnb

Le Lykke, décrit comme un chalet 5 étoiles, se situe sur un terrain de 50 000 pieds carrés et promet une «intimité absolue», sans «aucun voisin en vue».

Airbnb

À distance de marche, vous trouverez des sentiers de randonnée, de ski de fond et de raquettes de même que des pentes pour la glissade sur tube.

Le chalet se situe plus exactement à Notre-Dame-de-la-Merci, dans Lanaudière, à 2 minutes de la plage municipale et à moins de 10 minutes de voiture du centre-ville de Saint-Donat et des stations de ski La Réserve, Mont-Garceau et Val-Saint-Côme.

Airbnb

Il s’agit d’un hébergement tout inclus, avec Wi-FI, machine Nespresso, produits pour le corps et plus, qui fait partie de l’entreprise Suite Chalets.

Comptez environ 1h15 de route pour vous y rendre depuis Montréal.

Jusqu’à 6 adultes et 2 enfants / 3 chambres

À partir de 278 $, plus les frais (le prix varie beaucoup selon la saison et le moment de la réservation)

(le prix varie beaucoup selon la saison et le moment de la réservation) POUR RÉSERVER

Airbnb

D'autres endroits à découvrir pour un week-end mémorable juste ici:

s

s