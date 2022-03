Camille Charland-Perez partage ses trucs pour aménager un coin détente

L’exode vers la nature n’a pas échappé à la designer d’intérieur Camille Charland-Perez qui a fait l’achat d’un joli chalet à Saint-Augustin-de-Desmaures.

Après des mois de rénovations, d’allers-retours entre le chalet, les quincailleries et les boutiques de décoration, le petit havre de paix est finalement terminé.

Le seul élément manquant au décor était un coin de détente et de relaxation où Camille pourrait enfin se poser et admirer le travail accompli. Silo 57 a donc suivi la designer à bord du tout nouveau Lexus NX 2022 lors d’une dernière journée de magasinage.

On a profité du trajet pour demander à Camille ses conseils pour aménager le coin détente parfait. Les voici:

L’emplacement

«On choisit un endroit calme et relaxant avec beaucoup de lumière naturelle et si possible, une vue à admirer. Si on a la chance d’avoir un endroit intime et isolé, c’est encore mieux! Il faut réussir à se couper de son environnement», explique Camille.

Les «musts» à ne pas négliger

Camille réitère: «une belle lumière naturelle est vraiment un must. La luminothérapie n’existe pas pour rien, ses bienfaits sont nombreux!»

La designer suggère aussi d’avoir une surface confortable sur laquelle se déposer. Idéalement, il faut se tourner vers autre chose qu’un fauteuil ou le sofa, comme c’est une texture à laquelle votre corps est habitué. Optez plutôt pour un tapis, un coussin de sol ou, encore mieux, un pouf de méditation!

Les couleurs

Sans surprise, pour la palette de couleurs, Camille conseille de choisir en priorité le blanc et ses nombreuses nuances, pour un coin détente. Si vous souhaitez incorporer d’autres couleurs, elle suggère de se tenir loin des contrastes forts ou des couleurs trop saturées, comme le rouge pompier et le turquoise caraïbes, afin de se sentir détendu et calme.

Les textures

Le mot d’ordre de la designer: naturel. «Que ce soit du lin, de la jute, de la laine, du coton, du bois ou même de la pierre. Évitez tout ce qui est faux! Les éléments de la nature ont une énergie très particulière et on le ressent une fois au repos», mentionne Camille.

Les accessoires

Selon l’activité de relaxation que vous voulez réaliser dans votre coin détente, vous pourriez ajouter un tourne-disque pour de la musique ou encore un diffuseur d’huiles essentielles pour une expérience de détente olfactive. Si jamais vous décidez d’aménager un coin détente au chalet et que vous avez un foyer au bois, ça peut être gagnant de le placer tout près pour être accompagné du crépitement lorsque vous méditez.

P.S. Si vous vous enflammez en achetant une foule d'éléments déco lors de votre journée magasinage, rien de mieux que d'avoir un espace spacieux dans votre coffre

