Les 5 tendances plancher qu’on verra partout en 2023

Que vous soyez du type audacieux ou traditionnel, les tendances 2023 en matière de plancher sauront certainement vous inspirer. Couleurs, matériaux, motifs: voici les revêtements de sol que l’on verra partout cette année sous nos pieds!

Évidemment, changer de plancher constitue un investissement de taille. Il est donc primordial de s’informer sur les caractéristiques de chaque type de revêtement de sol, mais également sur les tendances du moment afin de faire un choix éclairé.

Pour recevoir de judicieux conseils, rendez-vous chez Lanctôt Couvre-Sol Design! L’entreprise familiale, dont la cinquième génération se retrouve actuellement à la gouverne, est le véritable spécialiste du couvre-plancher au Québec. Bref, un partenaire de confiance pour vos projets déco!

Voici les 5 tendances plancher à surveiller en 2023:

1. Le bois foncé

Le plancher de bois est un classique indémodable, mais cette année, on ose les teintes chaudes et profondes, allant du chocolat au lait jusqu’à l’expresso.

Ces tons soutenus donnent un effet enveloppant et chaleureux à la pièce, et permettent des jeux de contrastes fort intéressants avec un mobilier de couleur claire et une abondance de verdure.

Les produits à vous procurer: Source chêne blanc Comfort, Source chêne rouge Synergy et Source frêne blanc Balance.

2. Le carrelage en damier

Que vous optiez pour le classique noir et blanc ou pour un agencement de couleurs vitaminées (idéalement dans les tons de vert ou de bleu), l’effet damier est fort recherché sous nos pieds cette année. Et les tuiles prennent différentes formes et grosseurs, pour un effet graphique des plus audacieux!

En plus d’être idéal pour la salle de bain, le carrelage en damier peut aussi être placé dans le hall d’entrée et la cuisine.

3. Les tuiles de céramique grand format

L'utilisation de tuiles de grand format permet de diminuer la quantité de lignes de coulis, ce qui donne une impression de grandeur.

Ces carreaux XL ont donc la capacité à faire paraître une petite pièce beaucoup plus grande qu’elle ne l’est en réalité. Et l’effet sera d’autant plus décuplé si vous choisissez une tuile de couleur pâle – le beige et le grège sont très prisés! –, et l’appliquez également sur les murs.

Les céramiques à surveiller cette année: l'imitation de béton, le terrazzo de couleur neutre et l'effet ardoise, sans oublier les teintes cuivrées qui commencent à être de plus en plus en populaires.

Les produits à vous procurer: Brazilian Slate, Flodsten et Anima.

4. Le motif à chevrons et herringbone

On en a vu beaucoup en 2022, mais cette tendance n’est pas près de s’essouffler en 2023! Les chevrons et le herringbone peuvent être réalisés autant avec du bois que de la céramique, mais certains vinyles en rouleau et tapis proposent également ce motif, qui permet d’ajouter de la profondeur et du caractère à la pièce.

5. Le vinyle effet trompe-l’œil

Que ce soit pour leur durabilité ou leur installation relativement facile, les planches et les tuiles de vinyle sont encore très populaires en 2023. De plus, elles imitent le bois naturel et la céramique de façon tellement véridique que c’est à s’y méprendre. On se tourne vers le vinyle pour un effet wow à petit prix!

Les produits à vous procurer: Collection Kelowna et Collection Magma.

Vous prévoyez faire des rénos prochainement et vous cherchez le plancher de vos rêves? Rendez-vous chez Lanctôt Couvre-Sol Design pour un accompagnement personnalisé!