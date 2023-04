Voici la nouvelle obsession déco de Sarah-Jeanne Labrosse

Sur les réseaux sociaux, Sarah-Jeanne Labrosse tant à se faire discrète, même s’il lui arrive de partager quelques bribes de son quotidien de nouvelle maman.

Celle à qui les goûts ne sont plus questionnables à récemment partagé une photo de son armoire de salle de bain. Celle-ci est bien organisée grâce à des paniers en plastique coloré. Elle écrit «J’ai changé, j’pense» pour montrer qu’il n’est pas à son habitude d’avoir des armoires aussi bien organisées.

Ces petites boîtes colorées tant chéries par Sarah-Jeanne sont partout en ce moment. Et pour cause, puisqu'elles permettent d’organiser la maison tout en conservant un beau look. C’est le meilleur des deux mondes.

C’est l’entreprise suisse HAY qui a popularisé ces jolis paniers. Depuis, plusieurs vendeurs s’inspirent du style et mettent de l’avant des paniers similaires.

Utilisées dans la salle de bain, dans le bureau comme dans le garde-manger ou la chambre, ces caisses de rangement compactes et empilables offrent des possibilités infinies. Vous pouvez les empiler pour créer un effet étagère amusant.

En plus d’être offertes en plusieurs couleurs, elles sont aussi pliables afin que vous puissiez les ranger facilement lorsque vous n'en avez pas besoin.

Voici donc quelques jolis paniers pour s’inspirer du décor de Sarah-Jeanne Labrosse:

