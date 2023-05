Une maison de Côte-des-Neiges de 1959 complètement rénovée à vendre 2 349 000$

Cette impressionnante propriété située dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, est tout simplement sublime.

Courtoisie Benjamin Guillou-Nisin

À l’intérieur, la maison propose un bel espace lumineux et entièrement rénové.

Courtoisie Benjamin Guillou-Nisin

Le salon et la salle à manger se trouvent dans le même espace et sont séparés par un immense foyer au gaz. L’espace est à la fois moderne et chaleureux. Le choix des meubles pour habiter les pièces est juste et impeccable.

Courtoisie Benjamin Guillou-Nisin





La cuisine entièrement rénovée possède un îlot idéal pour luncher rapidement.



Courtoisie Benjamin Guillou-Nisin

La maison à paliers multiples offre un total de cinq chambres à coucher, dont une se trouve au sous-sol. On profite également de trois salles de bain complètes ainsi que d’une salle d’eau.

Courtoisie Benjamin Guillou-Nisin

À l’extérieur, on profite d’un grand terrain avec des arbres matures qui offrent de l’intimité. Une rareté en ville!





Courtoisie Benjamin Guillou-Nisin

La propriété est à vendre au coût de 2 349 000$ par Benjamin Guillou-Nisin, de Royal LePage. Tous les détails ici!





