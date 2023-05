Road trip en Outaouais : 8 arrêts incontournables à faire sur la route Les Chemins d’eau

À la recherche de la destination parfaite pour votre prochain road trip entre amis ? Empruntez la route touristique Les Chemins d’eau et explorez le patrimoine historique et naturel de l’Outaouais au fil de l’eau !

En suivant le cours de la plus grande rivière du Québec et de ses principaux affluents, vous aurez la chance de découvrir cette région, où le plaisir est toujours au rendez-vous !

8 arrêts incontournables à inscrire à votre itinéraire lors de ce road trip :

Crédit : Myriam Baril-Tessier

Saviez-vous qu’il est possible d’explorer les pièces d’un somptueux manoir lors de votre passage à Montebello ? Remontez le temps jusqu’au 19e siècle en visitant le domaine seigneurial de l’ancien chef du parti patriote, Louis-Joseph Papineau. Vous serez ébloui par la beauté de ce manoir agrémenté de quatre tours et de ses grands jardins.

500a, rue Notre-Dame, Montebello (Québec), Canada

Crédits : Myriam Baril-Tessier et Mathieu Foote

Voici l’endroit parfait pour faire un pique-nique à base de produits locaux avec le son des chutes en trame de fond ! Après votre petit festin, vous pourrez vous dégourdir les jambes dans le sentier pédestre et profiter de plusieurs points d’observation. Au passage, vous aurez également l’occasion d’en apprendre davantage sur le rôle majeur que les chutes ont joué en Petite Nation dans le développement économique du territoire.

100, chemin Malo, Plaisance (Québec), Canada

Crédits : Sébastien Lavallée et One Day One Travel

La Ville de Gatineau représente une étape incontournable de votre road trip en Outaouais. En vous baladant au bord de la rivière, vous serez probablement intrigué par ce bâtiment conçu par l’architecte d'origine autochtone Douglas Cardinal. Il s’agit de l’un des musées les plus populaires au Canada avec ses expositions qui retracent plus de 15 000 ans d’histoire sociale et humaine.

100, rue Laurier, Gatineau (Québec), Canada

Crédit : Mathieu Foote

Laissez-vous tenter par un petit voyage sur l’eau en empruntant ce service de navette 100 % électrique, qui relie différents points d’intérêt bordant la rivière des Outaouais. Il y a même Le circuit Resto bar ! qui circule entre le Rest’O’Bord Le Pirate, à Gatineau, et le Rockcliffe Boathouse, à Ottawa, vous permettant d’observer des lieux phares de la capitale du Canada au passage.

100, rue Laurier, Gatineau (Québec), Canada (derrière le Musée canadien de l’histoire)

Crédit : Myriam Baril-Tessier

Déjà que le Village de Chelsea a tout pour vous plaire, son centre des arts ajoute à son charme. Jetez un œil à la programmation qui inclut des cours, des ateliers, des concerts et des spectacles. Il y a même six artistes en résidence et un petit espace-boutique où dénicher de jolies œuvres. Impossible de quitter Chelsea sans avoir goûté la fine cuisine du Restaurant Les Fougères (pensez à réserver) !

8, chemin Mill, Chelsea (Québec), Canada

783, route 105, Chelsea (Québec), Canada

Crédits : Myriam Baril-Tessier et Camille Labonté

Place maintenant à l’aventure lors d’un voyage souterrain ! C’est dans le noir absolu, à une température moyenne de 4oC, que votre guide vous racontera l’histoire de cette caverne, dont la formation remonte à plus de 12 000 ans. Cette expérience parsemée d’anecdotes et de mystères risque également d’être marquée par la rencontre de chauve-souris.

255, route principale, Val-des-Monts (Québec), Canada

Crédit : Five2Nine

Situé sur le territoire du Pontiac, ce charmant petit vignoble représente l’escale parfaite pour découvrir les saveurs du terroir dans un espace sympathique. Vous pourrez non seulement déguster ses trois vins (un blanc, un rosé et un rouge) fabriqués à partir de variétés de raisins nordiques, mais également vous régaler de petits plats à partager.

165-C, chemin du Calumet Ouest, Shawville (Québec), Canada

Crédit : FIVE2NINE

Parcourez les sentiers d’interprétation pédestres, qui longent la rivière Coulonge, pour en apprendre davantage sur l’histoire de la drave et sur le patrimoine forestier de la région. Envie de vous offrir des sensations fortes au cœur d’une forêt multi centenaire ? Entre les parcours à obstacles dans les arbres, les tyroliennes géantes qui surplombent la tumultueuse rivière Coulonge et la Via Ferrata de plus de 600 mètres, le plaisir promet d’être au rendez-vous lors de cette activité en nature !

100, promenade du Parc-des-Chutes, Mansfield-et-Pontefract (Québec), Canada

L’Outaouais c’est tout ça et bien plus encore, grâce à une foule d'attraits naturels, culturels et gourmands à explorer lors d’un road trip sur la route touristique Les Chemins d’eau !