5 playlists à écouter en route vers des festivals cet été

Voici 5 playlists à faire jouer à tue-tête pendant votre road trip vers un festival cet été :

1. « Café montréalais » pour le Festival international de jazz de Montréal

Évènement incontournable de la scène musicale montréalaise, le Jazz accueille des tonnes de spectacles en salle et en plein air (dont plusieurs sont gratuits !).

La playlist Café montréalais rassemble quelques-unes des « têtes d'affiche » de cette année, dont Ghostly Kisses, Elliot Maginot et Jean-Michel Blais. C’est une liste toute douce qui s’écoute bien au soleil !

Du 29 juin au 8 juillet 2023

2. « ALT_QC » pour La Noce de Bois

C’est au Saguenay–Lac-Saint-Jean, à Chicoutimi, que se tient l’un des festivals les plus éclatés de la région. Des tonnes d’artistes émergents d’ici se réunissent à La Pulperie, un bâtiment ancestral transformé en lieu culturel, pour offrir leurs meilleures perfos.

La playlist ALT_QC fait de même en présentant plusieurs artistes qui participeront à ce festival au mois de juillet, dont Ariane Roy, comment debord et Bibi Club.

Du 6 au 8 juillet 2023

3. « Soif de musique 2023 » pour le festival Soif de musique

Soif de musique est un festival assez jeune, qui fait bouger la ville de Cowansville dans les Cantons-de-l’Est, chaque mois de juillet. On adore qu'il s'agisse d'un événement à plus petite échelle qui permet de se rapprocher des artistes dans une ambiance intime, mais tout de même festive !

L’équipe du festival a créé la playlist Soif de musique 2023. Celle-ci comprend tous les gros « hits » d’artistes de la programmation de cette année, comme Naomi, Elliot Maginot, Lydia Képinski et Roxane Bruneau.

Du 6 au 9 juillet 2023

4. « FEQ 2023 » pour le Festival d’été de Québec

C’est LE gros événement à Québec chaque été : il y a du rock, du folk, du rap, de la pop, du indie et surtout des artistes d’ici et d’ailleurs.

On écoute la playlist FEQ 2023 pour se mettre dans l'ambiance, parce qu’aucune autre ne réunit le mix éclectique de la programmation de cette année, de Christine and the Queens à Cypress Hill en passant par Lana Del Rey et Green Day !

Du 6 au 16 juillet 2023

5. « Le meilleur du rap québécois 2022 » pour Le Festif! de Baie-Saint-Paul

Le Festif! est connu pour ses spectacles audacieux dans la belle ville de Baie-Saint-Paul. C’est pour ça qu’on a vraiment hâte de voir la performance de la rappeuse Marie-Gold sur le bus festif, qui se promènera partout dans la ville pendant sa prestation.

Pour se mettre dans le mood durant la route jusqu’à Charlevoix, on écoute la playlist Le meilleur du rap québécois 2022 (rien de moins !), qui comprend la chanson La Presse (Baby Girl) de Marie-Gold.

Du 20 au 23 juillet 2023

