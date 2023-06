Road trip au Nouveau-Brunswick : 10 arrêts incontournables à faire à Fredericton

Vous prévoyez faire un road trip dans les Maritimes cet été ? Si vous êtes à la recherche d’une destination pour faire du plein air, ajoutez Fredericton à votre liste.

Que ce soit pour ses 120 km de sentiers de randonnée, ses rivières de plaisance, ses nombreuses brasseries artisanales ou ses festivals de calibre mondial, la capitale du Nouveau-Brunswick saura certainement vous charmer !

Voici 10 incontournables à découvrir à Fredericton :

1. Expérimentez une variété d’activités nautiques sur les différentes rivières

Le vaste réseau de rivières de Fredericton permet une foule d’activités nautiques pour tous les goûts. Par exemple, à elle seule, la Wolastoq (rivière Saint-Jean) offre de la pêche, du bateau, du kayak, du canot, de la planche à pagaie et même de la descente de rivière sur chambre à air.

2. Suivez la Randonnée des boissons artisanales

Pour déguster les saveurs locales, les amateurs de bières de microbrasseries et de cidres pourront découvrir les établissements participants à la Randonnée des boissons artisanales. Il suffit de vous procurer une carte de type passeport et de la faire estampiller chaque fois que vous commandez une boisson, tout au long de votre itinéraire alcoolisé !

Des microbrasseries incontournables de la rive sud, comme Graystone Brewing et sa classique pale ale, aux piliers de la rive nord, comme Picaroons Brewing Company reconnue pour ses délicieuses ales anglaises, votre randonnée vous mènera d’un bout à l’autre de la ville.

3. Émerveillez-vous devant les chutes de la rivière Oromocto

Parcourez les différents sentiers d’aventure du bassin hydrographique de la rivière Oromocto, et découvrez les magnifiques chutes et ponts couverts tout au long de votre route. Certains plans d’eau permettent même d’y faire une saucette, alors n’oubliez pas votre maillot de bain... et votre caméra !

4. Séjournez au Lakeway Houseboat Vacations

Crédit : Tourisme Nouveau-Brunswick

Vous cherchez un hébergement insolite ? Le voici ! Ce « chalet sur l’eau » tout équipé (salle de bain avec douche, cuisine complète, chambres avec lits confortables, spa, glissade d’eau, etc.) vous offre la chance de découvrir Fredericton en voguant sur le fleuve Saint-Jean.

5. Laissez-vous inspirer par l’art local

Lors de vos promenades dans la ville, vous découvrirez de magnifiques murales, sculptures et installations diverses, ainsi que des galeries d’art colorées. D'ailleurs, s’il y a une adresse à retenir, c’est bien le Musée des beaux-arts Beaverbrook, qui présente principalement des œuvres canadiennes, dont la plupart sont signées par des artistes contemporains du Nouveau-Brunswick.

6. Dévalez les sentiers à vélo pour découvrir les environs

Avec ses 120 km de sentiers cyclables, la grande région de Fredericton est le paradis des cyclistes. Les amateurs de sensations fortes, quant à eux, convergent tous vers Minto, la plus belle piste de vélo de montagne des Maritimes. Avec ses sentiers ponctués de montées et de descentes abruptes qui offrent des vues imprenables sur le front de mer, cette ancienne mine de charbon est la destination tout indiquée pour les adeptes de vélo de montagne.

7. Faites le plein de découvertes dans les marchés locaux

Rien de mieux pour découvrir les saveurs locales que de se rendre dans un marché. Il en existe plusieurs dans la région, mais le Marché en soirée de la garnison et le marché public Boyce de Fredericton sont des incontournables ! Visitez le premier marché pour son concept à la belle étoile, qui met en vedette des marchands éphémères et des spectacles de rue, et le deuxième qui, avec ses 200 échoppes, est un véritable coffre aux trésors de victuailles, d’œuvres artisanales et de fleurs.

8. Offrez-vous un voyage dans le temps au Village historique de Kings Landing

Faites un saut dans le passé et découvrez comment vivaient les Néo-Brunswickois.ses, il y a 200 ans. Ce petit village historique contient une foule d’artéfacts, de véritables animaux de ferme, un petit restaurant qui sert des plats d’antan, ainsi que de l’animation tout l’été.

9. Participez aux meilleurs festivals de la région

Avec le Harvest Music Festival en tête de lice, qui compte plus de 150 prestations sur 20 scènes différentes pendant 6 jours, la capitale du Nouveau-Brunswick propose un calendrier d’événements artistiques et gastronomiques uniques, et ce, à longueur d’année.

10. Parcourez la capitale en scooter ou en trottinette électrique

Pour explorer de plus longues distances en moins de temps, pourquoi ne pas louer un scooter ou une trottinette électrique ? Vous pourrez ainsi parcourir plus rapidement les 120 km de sentiers aménagés, et découvrir les attractions avoisinantes en un rien de temps !

Pour créer des souvenirs inoubliables cet été, planifiez dès maintenant votre road trip à Fredericton et dans la région de la capitale !