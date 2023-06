Maison Silo: Les plus belles maisons du mois... selon vous!

Avec la page Instagram Maison Silo, l’équipe s’amuse à vous montrer les plus belles propriétés à vendre au Québec ainsi que celles qui ont un petit je-ne-sais-quoi!

Jour après jour, vous êtes nombreux à interagir sous les publications par vos mentions «J’aime», vos partages et vos commentaires. On a donc décidé de sonder les abonnés de Maison Silo pour savoir laquelle des maisons partagées dans la page en juin était leur préférée parmi les quatre plus populaires. Juste pour le fun!

Comment voter?

On base nos votes sur le nombre de mentions «J’aime» sous chaque publication du mois. Pour voter, il suffit de faire aller votre index sur la page de Maison Silo.

Voici donc les quatre plus belles maisons à vendre au Québec en juin, selon vous!

498 mentions j'aime

699 000$

Encore disponible. Prochaine visite libre: 9 juillet de 14h à 16h.

Cette maison de style scandinave, construite en 1958, trahit très bien son âge grâce aux rénovations.À seulement 1h15 de Montréal, la maison est parfaitement située près d'un lac et sur le bord d'un étang dans le Domaine des Quatre Lacs à Saint-Adolphe-d'Howard. Cette propriété fait partie du projet de chalets locatifs Les Chalets Olac. À lire ici.

En 3e position: Une adorable maison de campagne rénovée avec goût à Saint-Sauveur

535 mentions j'aime

749 000$

Vendue!

Alliant parfaitement le charme campagnard au décor contemporain, cette propriété de Saint-Sauveur a tout ce qu’il faut pour attirer les regards. Chaleureuse comme tout, la maison a profité d’importantes rénovations au cours des cinq dernières années. Cuisines, salles de bain, salles de lavage, patio, toiture, foyer, fenêtres et piscines ont tous reçu une cure de jeunesse. La maison charme tout d’abord grâce à son décor épuré et convivial rappelant les plus belles boutiques de décoration. On se laisse ensuite surprendre par les portes de bois massif, le plafond cathédrale et le majestueux foyer qui apportent beaucoup de cachet à l’endroit. À lire ici.

En 2ème position: Une unité clé en main d’Habitat 67

508 mentions j'aime

1 145 000$

Encore disponible, mais faites vite!

Voici l’occasion rêvée de mettre la main sur l’une des unités du très prisé concept architectural d’Habitat 67. Profitant d’une vue renversante sur la ville de Montréal, ce condo a de quoi impressionner. On craque pour ses planchers de bois franc d'origine, sa cuisine rénovée et fonctionnelle ainsi que son espace salon et salle à manger à aire ouverte. À lire ici.

En 1ère position: La maison d'un réalisateur connu dans Rosemont

715 mentions j'aime

2 499 000$ - Baisse de prix: maintenant 2 398 000$

Encore disponible.

Une jolie maison clé en main vient d'intégrer le marché, et elle séduit immédiatement. Dans Rosemont, cette maison sise dans le secteur Cité-Jardin, à deux pas du parc Maisonneuve, réputé pour son excellente vie de quartier. Cette maison à étages fut construite en 2019 en intégrant certaines composantes d'origine. Comptez un total de 3 479 pieds carrés d'aire habitable, cinq chambres, deux salles de bain et deux salles d'eau. À lire ici.

