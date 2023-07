Des petites retraites de SUP et yoga dans les fabuleuses îles Mingan

Vous avez toujours rêvé d’explorer le célèbre et lointain archipel de Mingan, sur la Côte-Nord? Basé à Havre Saint-Pierre, le SUP shop Les vagues organise des retraites d’une journée pour s’aventurer dans les célèbres rochers.

Depuis 2018, Les vagues propose des excursions en stand up paddle (SUP) dans la sublime réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan, gérée par Parcs Canada. Alors que les sorties des années précédentes s’étalaient sur des week-ends complets, la formule 2023 est plutôt axée sur une aventure d’un jour, soit de 6h au coucher du soleil.

L’entreprise y combine les forces du paddle board et du yoga, deux activités qui permettent la contemplation, afin que les participants puissent s’imprégner plus profondément du territoire. Ainsi, deux cours de yoga, des méditations guidées et des ateliers introspectifs en nature sont proposés aux participants entre les séances de pagaie sur le fleuve.

Les places sont limitées : on parle de huit personnes seulement par sortie.

3 îles, 1 journée

Le parcours permet de visiter trois îles de l’archipel. D’abord, les participants, installés sur leur planche, font le tour de la Grosse île aux Marteau, où ils peuvent observer des phoques, des marsouins et une pygargue à tête blanche qui couve ses petits.

Ensuite, on se rend sur la Petite île aux Marteau voisine, où on accoste le temps d’une randonnée qui permet de visiter le phare de l’île. Enfin, on pagaie jusqu’à l’île du Havre, où on est invités à se poser sur la plage pour le souper avant de rentrer à bon port.

Trois repas et deux collations sont inclus dans le prix d’entrée. Préparés par un traiteur local, les plats sont tous végétaliens et concoctés avec des ingrédients phares de la région.

Magique!

Prochaines dates : 15 juillet, 12 août et 2 septembre 2023

Prix : 305 $, incluant les repas, le transport en bateau et le frais d'entrée dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan

